Gençler Barla’da

İstanbul lise genç talebeleri, Isparta Barla’da 3 günlük okuma programı gerçekleştirdi. Güzel hislere vesile olan programın ardından, talebeler duygu ve düşüncelerini paylaştı.

Zehra Özdemir

İstanbul

“Uzun süredir okuma programına gidememenin verdiği özlemi; gerçekleştirmiş olduğumuz Barla, özlemimi yeterince giderdi, kalbimi ve ruhumu nura doyurdu elhamdülillah. Üstad’ımın o dağlarda, camilerde, mescitlerde bulunmuş olması hissiyatımı hareketlendirdi, şevke getirdi. Oradaki sırlar ve yaşanan olaylar vazifemizin ne kadar mühim olduğunu bir kez daha gösterdi. Şehirden uzaklaşıp kardeşlerle nerdeyse her gün ağaçları, Barla Denizini ve dağlarını izleyerek tefekkür etmek, dersler okumak en hoşuma gideniydi. Rabbim bu programı hazırlayanlardan ve orada bizimle birlikte olan ablalardan ve kardeşlerden razı olsun.”

Daha uzun sürmesini isterdim

Zeynep Kırmızıkaya

İstanbul

“Risale-i Nur’da defalarca geçse de Barla’yı internetten hiç araştırmamıştım. Cennet Bahçesi, Çam Dağı gibi yerleri hiç bilgim olmadan görmek için bilerek gelmeden önce araştırmadım. Barla’ya geldiğimde bu yerlerin düşündüğümden çok daha güzel ve çok daha önemli bir yere sahip olduğunu öğrendim. 3 gün kaldığımız sürekli geziler yaptık, farklı yerlerde dersler ve özel okumalar yaptık. Başka bir ortamlarda yapılan dersler çok daha etkili ve akılda kalıcı oldu. Benim açımdan çok istifadeli bir kamp oldu. Sabah namazından sonra uyumadan Üstad’ın evine gidip özel okuma yaptık. Saatler süren otobüs yolculuğunda ne kadar uykusuz kalsam da uykusuz kalmama fazlasıyla değen bir kamp oldu. Daha uzun sürmesini dilediğim Barla programı için sabırsızlanıyorum.”

Sueda Sayar

Eskişehir

“Barla programımız; Rabbimize hamd olsun çok güzel geçti. Üç gün içerisinde gidilecek her yere gittik diyebilirim. Her caminin ayrı maneviyatı vardı. Her gittiğimiz yerin ayrı tefekkür edilesi yanı vardı. Üç gün olsa da kurulan muhabbet, uhuvvet çok güzeldi. İstanbul’dan katılan kardeşlerimizi uğurlarken birbirimizden ayrılamadık. Sanki yıllardır birbirimizi tanıyor gibiydik. “Muhabbet şu kâinatın bir sebeb-i vücududur. Hem şu kâinatın rabıtasıdır. Hem şu kâinatın nurudur hem hayatıdır.” Ablalarımız, Allah razı olsun çok ilgililerdi. Beraber gezdik, sohbetler yaptık, çay saatleri yaptık. Hepsinin tadı ayrı ayrı çok güzeldi. Abdülbaki Çimiç Abimizin yaptığı sohbet çok güzeldi. Çok güzel nasihatler aldık. Rabbim aldığımız güzel dersleri, yapılan derslerden alınan maneviyatı, hayatımıza nakşetmeyi, tekrarlarını nasip eylesin. Vesile olanlardan Allah razı olsun.”

Risale-i Nur’a ihtiyacımız var

Dilanur Vardar

Eskişehir

“Barla’ya adımımızı attığımız andan itibaren o manevî hava bizi çevreledi resmen. Tesislere girdiğimizde de gerçekten evimize giriyormuşuz gibi oluyordu her seferinde gezilere gittiğimizde bile hep ‘eve gidip namazımızı kılalım, çay saatimizi yapalım...’ gibi cümleler kurduk. Dikkatimizi çeken bir başka konu da hepimizin farklı karakterlerde oluşu, ama her birimizin rıza-i İlâhî için burada toplandığımızdan dolayı çok müthiş bir uhuvvet, samimiyet hissetmemizdi. Özel okuma saatlerimizin bir kısmını gezi yerlerinde okuduk Cennet bahçesi, Mus Mescidi, Üstadın 1. Evi, Üstadın 2. Evi, Çam Dağı gibi ve özellikle tabiî ortamlarda yaptığımız okumalar esnasında ruhumda müthiş bir dinginlik, huzur, huşu hâli hissettim. Sabah erkenden Üstadın 1. Evinde yaptığımız müzakereli dersler ve özel okumalarımızda ruhu doyurduktan sonra fiilî açlığı hissedemez olduk. Allah bu 3 günlük, ama dolu dolu olan programımıza vesile olan, ablalığımızı yapan, derslerde bizlere eşlik eden herkesten ebeden razı olsun inşallah.”

Beyza Nur Altınbaş

İstanbul

“Son asrın tefsiri, bütün insanlığın ihtiyacı olan Kur’ân hakikatlerinin telifinin başladığı yere gitmek.. Barla otobüsünden iner inmez bu uhrevî atmosferi ruhumuz hissetmişti. Tesislere kadar bize eşlik eden köpeğin saygılı ve yardımsever hali, kuşların cıvıltısı, rüzgârın hafif esintisi adeta lisan-ı haliyle Barla’ya gelenlere hoşgeldiniz, mübarek Barla’ya sefâlar getirdiniz der gibiydi.. Bizim gibi farklı yerlerden gelen onlarca yüzlerce Nur Talebesiyle aynı yerlerde buluşmak, zamana ve mekâna sınırlı olmayan bir şahs-ı manevinin adeta numunesiydi. Birlikte hasbihal edebilmek, karşılıklı müzakereli dersler yapabilmek, çayı, tefekkürlerimizi paylaşabilmek, sanırım en çok bunları özlemiştik. Dünya zamanıyla 3 gün olmasına doyamasak da; ruh mertebesinde aslında hep beraber olduğumuzu ve inşallah ebediyete kadar da beraber olacağımızı hissetmek bize teselli verdi. Risale-i Nur’a şiddetle ihtiyacımızın olduğunu her zaman hissetmek ve Kur’ân hizmeti yolunda adi bir nefer olabilmek duâsıyla.. Allah emeği geçenlerden razı olsun inşallah.”