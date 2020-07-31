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2 AĞUSTOS 2020 PAZAR - YIL: 51

Şans oyunları anayasaya aykırı

31 Temmuz 2020, Cuma
Temiz Toplum Derneği Genel Başkanı Bilal Ay, Türkiye’de her geçen gün artan şans oyunları hakkında “Anayasa’ya aykırı, masum değil, kaldırılmalı” dedi.

Türkiye’de “şans oyunları” adı altında oynatılan oyunlar her geçen gün artmasına Temiz Toplum Derneği’nden itiraz geldi. Adının şans oyunu, bahis gibi şeylerle ifade edilmesinin gerçeği değiştirmediğini belirten Temiz Toplum Derneği Genel Başkanı Bilal Ay, “Bunlar asla oyun değil. Bunlar asla masum değil. Kim ne derse desin. Bu düpedüz kumar! Üzülerek ifade ediyorum ki, oynayan sayı da, bu alandaki ekonomik büyüklük de her geçen gün artıyor. Yetkililer önlem almak şöyle dursun, bu alanın büyümesine adeta omuz veriyor. Yeni yeni oyunlar, yeni kitleleri bu bataklığa çekiyor” şeklinde konuştu.

15 milyon kişi bu bataklıkta 

Yaklaşık 15 milyon kişinin bu oyunları oynadığını belirten Bilal Ay, “Bu da hemen hemen her 6 kişiden birisi demek. Her 1,5 aileden birinde bu kumarı oynayan var demek. Yani neredeyse, her evde kumar oynanıyor demek. Açlık sınırının altındaki insanlarımızdan gelirlerinin yüzde 15’ini buraya harcayan ciddi bir kesim var. Ekmek almıyor, bilet alıyor, kupon dolduruyor! Bu oyunu oynayanların 3’te 2’si 18-25 yaş arasında. 2008 yılında resmî rakamlara göre 18 yaş altı gençlerin yarısından fazlası bu oyunu oynuyordu. Araştırma eski denilebilir, ancak o günden bugüne bu rakamların arttığını gözlemlemek hiç de zor değil! Kumar bağımlılarının yaklaşık yüzde 65’i suça sürükleniyor. Devletin kendi eliyle oynattığı bu oyunlar nelere mal olabiliyor. Ülkemizde kumar yasak, ama adına şans oyunu derseniz serbest oluyor. Anayasa’ya göre devletin bunları toptan ve kökten kaldırması gerekiyor” dedi.

AİLELER DİKKAT!

Sürece bakıldığında devletin böyle bir adım atacağının emarelerinin olmadığının da altını çizen Ay, “Bunu yapmıyorlar bari gerekli denetim şartlarını sağlasınlar. Dünyanın birçok ülkesinde böyle bir serbestlik yok! Böylesine bir denetimsizlik ve vurdumduymazlık yok! Bakın okulların açılması da hızla yaklaşıyor. Koronavirüs önlemlerini her gün konuşuyoruz, ancak bu konuda da tedbirler almak gerekiyor. Öğretmenlerin de dikkatli olmaları ve çocukları bu oyunlardan korumaları gerekiyor. Ancak mevcut şartlarda en büyük sorumluluk ailelere düşüyor” ifadelerini kullandı.

İstanbul – Yeni Asya 

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