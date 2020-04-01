Yeni Asya'nın Gençlik Sayfası'nda yer alan 'Tefekkür Penceresi' bölümünden haftanın fotoğrafı ve Risale-i Nur'dan tefekküre sevkeden satırlar...

"Evet, ey ihtiyar ve ihtiyareler! Madem Rahîm bir Hâlıkımız var; bizim için gurbet olamaz. Madem O var; bizim için herşey var. Madem O var; melâikeleri de var. Öyleyse bu dünya boş değil; hâli dağlar, boş sahrâlar Cenâb-ı Hakkın ibâdıyla doludur. Zîşuur ibâdından başka, Onun nuruyla, Onun hesabıyla taşı da, ağacı da birer mûnis arkadaş hükmüne geçer, lisan-ı halle bizimle konuşabilirler ve eğlendirirler."

Bediüzzaman Said Nursi, Lem'alar, s. 362

Fotoğraf: Bilal Kala

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