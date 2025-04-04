Türkiye “ev genci” sayısında OECD şampiyonu

Eğitim-Bir-Sen’in “Eğitime Bakış 2024” raporu, 14-17 yaş grubunda okullaşma oranının hâlâ hedeflenen düzeyin altında olduğunu ortaya koyarken, ne eğitimde ne istihdamda olan (NEET) gençlerin oranının OECD ülkeleri arasında Türkiye'de en yüksek seviyede olduğunu vurguladı.

Raporda ayrıca öğretmen açığı, bölgesel eşitsizlikler ve öğrenci başına harcama gibi sorunlara dikkat çekildi. Türkiye Gazetesi'nin haberine göre raporda, açık öğretim liselerindeki öğrenci sayısının bir önceki yıla göre 1 milyon 117 bin azalarak 1 milyon 229 bin 802'ye düştüğü ve bu düşüşün sebeplerinin detaylı olarak incelenmesi gerektiği ifade ediliyor. Haber Merkezi

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