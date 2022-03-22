"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
23 MART 2022 ÇARŞAMBA - YIL: 53

Uyuşturucuda en büyük problem ailenin yanlış tutumu

22 Mart 2022, Salı 23:37
Temiz Toplum Derneği Genel Başkanı Bilal Ay, uyuşturucuda en büyük problemin ailelerin bağımlıya yaklaşımı olduğunu söyledi.

Seyhan Şentürk - İstanbul

Temiz Toplum Derneği’nden uyuşturucu bağımlılığı konusunda bir uyarı daha geldi. Uyuşturucuda asıl problemin başlama ya da ilk kez deneme yaşı kadar, ailelerin bağımlı çocuklarına karşı yaklaşımı olduğu ifade edildi. Açıklamalarda bulunan Temiz Toplum Derneği Genel Başkanı Bilal Ay, “Uyuşturucu ile ilgili pek çok istatistik var. Bunu zaman zaman biz de ifade ediyoruz. Her biri bir veri olmakla birlikte, nihayetinde hiç bir insanımız rakamdan ibaret değil. Uyuşturucu konusunda iki yaklaşımı esas almalıyız. Birincisi, gençlerimizi bu zehirden korumak. İkincisi, uyuşturucu tuzağına düşmüş evlatlarımızı bu bataklıktan bir an evvel çıkartabilmek” şeklinde konuştu. Bağımlılığın sanılanın aksine irade problemi olmadığını belirten Ay, “Belki başlangıç aşaması için böyle düşünebiliriz ancak bir kişi bağımlı oldu ise o kişi artık hastadır. İleri derecede bir çeşit beyin hastalığına sahiptir. Bunu aileler de toplum da bu şekilde bilip kabul etmek durumunda” diye konuştu.

AİLELER GEÇ FARK EDİYOR

Ebeveynlerin çocuklarını bağımlı olduğunu ortalama olarak 1,5 yıl sonra fark ettiğini belirten Genel Başkan Ay, “Bu süreçten sonra da, bazen onlara karşı şiddet bazen de nasihatle sorunu çözmeye çalışıyorlar. Oysa ki, hasta birisini nasihatle iyi etmek çok da mümkün değil. Şiddetle de değil. Onun hasta olduğunu bilmek, onu tedaviye cesaretlendirmek çok önemli. Tabii ki tedavide en önemli unsur asla vazgeçmemek” ifadelerini kullandı.

AİLELERE ÖNERİLER

Çocuğunuzu uyuşturucudan korumak için ona sarılın. Sevildiğini hissettirin.“Benim çocuğum yapmaz” yanlışına asla düşmeyin. Çocuğunuzun çevresinde radikal değişiklikler var mı? Gözleri kanlanmış mı? Üzerinde kötü bir koku var mı? Onu sıkmadan kontrol edin. Eğer çocuğunuz bağımlı ise ona kızmayın, onu dışlamayın. Tedavi için onu yüreklendirin. Siz de bu mücadeleden asla vazgeçmeyin. Çocuklarınızı uyuşturucu maddelerden korumak için aile-okul iletişimine azami özen gösterin. Her bağımlılık birbirini tetikliyor. Bağımlı bir beyin, diğer bağımlılıklara daha kolay uyum sağlıyor. Çocuklarınızı her türlü bağımlılıktan koruyun. Çocuklarınızı kötü alışkanlıklardan korumak için onların hobilerini destekleyin. Sportif faaliyetlere yönlendirin. Uyuşturucu bağımlısı olan bir bireyin artık hasta birisi olduğunu kabul edin. Ona kızmak yerine sorunu çözmek adına ona destek verin. Bağımlılık tedavisi olan çocuğunuzu, eski çevresinden uzaklaştırın. Taşının. Çocuğunuzun sosyal medya hesaplarını kapatın. Telefon numarasını değiştirin. 

Okunma Sayısı: 149
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Uyuşturucuda en büyük problem ailenin yanlış tutumu

    Çankaya Camii niye bu halde?

    OHAL ihlalleri ILO raporunda

    Ayaklarına dolaşacak

    Benzin ve motorine yine zam

    Filistin'deki yasa dışı yerleşimlerde 670 bin İsraillinin yaşadığı açıklandı

    Ukrayna'da bine yakın sivilin öldüğü açıklandı

    "Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaşı kazanılamaz"

    Bitlis’te çığ riski: 40 ev boşaltıldı

    Zelenskiy: NATO'dan vazgeçmeye hazırız

    Kayyım atamaları, demokrasiye zarar veriyor

    Demokrat Parti Başkanlık Divanı belli oldu

    Rus askeri para ödülü karşılığında Ukrayna ordusuna teslim oldu

    Bingöl'de patlama: 2 polis yaralandı

    Ukrayna’dan tahliyeler devam ediyor

    Japonya Başbakanı Fumio: Rusya'nın kararı kabul edilemez

    Nijerya - Kaduna'da sokağa çıkma yasağı ilan edildi

    Biden: Rusya köşeye sıkıştı

    Rusya ile Japonya arasındaki barış müzakereleri sona erdi

    AB Temsilcisi Borrell: Rusya'ya petrol ambargosu kararı çıkmadı

    En Çok Okunanlar

    Risale-i Nur'dan

    Mebusan hâkim, hükûmet hizmetkârdır
    Nejat EREN

    Gençlik Şûrâsı ve ışık veren gençlik
    Yasemin GÜLEÇYÜZ

    Bediüzzaman Hazretlerini anma ve anlama haftası
    Süleyman KÖSMENE

    Dünya Risale-i Nur’a muhtaçtır
    Süleyman ALIÇ

    AZİZ ÜSTADIM
    Ayşe NUR

    Yakın tarihin muazzez şahsiyeti: Said Nursî
    Cevher İLHAN

    Bediüzzaman’ın vatanperverane hizmetlerine bir misal
    M. Latif SALİHOĞLU

    Ölüm günü ölümsüz hakikatler
    Raşit YÜCEL

    “Kulakları çınlasın”
    Ali FERŞADOĞLU

    Bediüzzaman her devirde dimdik ayakta durdu

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.