Uyuşturucuda en büyük problem ailenin yanlış tutumu

Temiz Toplum Derneği Genel Başkanı Bilal Ay, uyuşturucuda en büyük problemin ailelerin bağımlıya yaklaşımı olduğunu söyledi.

Seyhan Şentürk - İstanbul

Temiz Toplum Derneği’nden uyuşturucu bağımlılığı konusunda bir uyarı daha geldi. Uyuşturucuda asıl problemin başlama ya da ilk kez deneme yaşı kadar, ailelerin bağımlı çocuklarına karşı yaklaşımı olduğu ifade edildi. Açıklamalarda bulunan Temiz Toplum Derneği Genel Başkanı Bilal Ay, “Uyuşturucu ile ilgili pek çok istatistik var. Bunu zaman zaman biz de ifade ediyoruz. Her biri bir veri olmakla birlikte, nihayetinde hiç bir insanımız rakamdan ibaret değil. Uyuşturucu konusunda iki yaklaşımı esas almalıyız. Birincisi, gençlerimizi bu zehirden korumak. İkincisi, uyuşturucu tuzağına düşmüş evlatlarımızı bu bataklıktan bir an evvel çıkartabilmek” şeklinde konuştu. Bağımlılığın sanılanın aksine irade problemi olmadığını belirten Ay, “Belki başlangıç aşaması için böyle düşünebiliriz ancak bir kişi bağımlı oldu ise o kişi artık hastadır. İleri derecede bir çeşit beyin hastalığına sahiptir. Bunu aileler de toplum da bu şekilde bilip kabul etmek durumunda” diye konuştu.

AİLELER GEÇ FARK EDİYOR

Ebeveynlerin çocuklarını bağımlı olduğunu ortalama olarak 1,5 yıl sonra fark ettiğini belirten Genel Başkan Ay, “Bu süreçten sonra da, bazen onlara karşı şiddet bazen de nasihatle sorunu çözmeye çalışıyorlar. Oysa ki, hasta birisini nasihatle iyi etmek çok da mümkün değil. Şiddetle de değil. Onun hasta olduğunu bilmek, onu tedaviye cesaretlendirmek çok önemli. Tabii ki tedavide en önemli unsur asla vazgeçmemek” ifadelerini kullandı.

AİLELERE ÖNERİLER

Çocuğunuzu uyuşturucudan korumak için ona sarılın. Sevildiğini hissettirin.“Benim çocuğum yapmaz” yanlışına asla düşmeyin. Çocuğunuzun çevresinde radikal değişiklikler var mı? Gözleri kanlanmış mı? Üzerinde kötü bir koku var mı? Onu sıkmadan kontrol edin. Eğer çocuğunuz bağımlı ise ona kızmayın, onu dışlamayın. Tedavi için onu yüreklendirin. Siz de bu mücadeleden asla vazgeçmeyin. Çocuklarınızı uyuşturucu maddelerden korumak için aile-okul iletişimine azami özen gösterin. Her bağımlılık birbirini tetikliyor. Bağımlı bir beyin, diğer bağımlılıklara daha kolay uyum sağlıyor. Çocuklarınızı her türlü bağımlılıktan koruyun. Çocuklarınızı kötü alışkanlıklardan korumak için onların hobilerini destekleyin. Sportif faaliyetlere yönlendirin. Uyuşturucu bağımlısı olan bir bireyin artık hasta birisi olduğunu kabul edin. Ona kızmak yerine sorunu çözmek adına ona destek verin. Bağımlılık tedavisi olan çocuğunuzu, eski çevresinden uzaklaştırın. Taşının. Çocuğunuzun sosyal medya hesaplarını kapatın. Telefon numarasını değiştirin.