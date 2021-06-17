Cevap ve Düzeltme Metni

İNTERNET sitenizin haberinde, “BİK’TE SKANDAL”verilen haberde, Türkiye Gazeteciler Federasyonu Genel Başkanı Yılmaz Karaca tarafından müvekkilim Mustafa Arslan’ın 2019 yılı sonu ile 2020 yılı arasında kısa çalışma ödeneğinden haksız menfaat sağladığı yönünde demeçler verilmiştir.

Müvekkilim Mustafa Arslan’ın faaliyetlerinde, Hukuka, yürürlükteki mevzuata, hakkaniyete aykırı bir durum söz konusu değildir, Gizli bir işlem yapma, kişiye özel bir uygulama yoktur, bahse konu iddialar uydurmadan ibarettir. BİK tarafından yapılan haksız bir ödeme söz konusu değildir.

Beyan sahibi her seçim dönemi benzer iftiralarda bulunmaktadır. Nitekim geçtiğimiz seçim dönemindeki iftiraları nedeni ile manevi tazminata mahkum olmuş ancak buna rağmen asılsız iddialarını yinelemekten vazgeçmemiştir.

Müvekkilim tarafından, Basın İlan Kurumu’ndan veya herhangi bir devlet kurumundan menfaat temini, haksız kazanç ve/veya edinim söz konusu değildir.

Bahse konu açıklamalar ile ortaya koyduğu iddialar yalan ve iftiradan ibarettir. BİK kuruluş kanunu gereği Genel Kurulu tarafından günün şartlarına göre mevzuat üretme imkanına sahip olup, ‘basının her türlü ihtiyaçlarını karşılama’ görevi verilmiş bir kurumdur.

Kısa çalışma ödeneği halen pandemi nedeni ile anılan dönem için de ekonomik kriz nedeni ile iş kaybını önlemeye dönük İŞKUR tarafından uygulanan ve devletimizin istihdamı korumaya dönük bir paketidir. Uygulama nedeni ‘dışsal etkenler nedeni ile zorlayıcı (mücbir) sebep’tir.

Sistem İŞKUR’un ilanı ile işletmelerin müracaatı, uygun şartların var olup olmadığına dair iş müfettişlerinin inceleme ve raporlaması ile hayata geçen, müracaat eden ve durumu uygun olan her işletme için uygulanan bir sistemdir. An itibari ile müddeinin de uygulamadan istifade etmekte olduğu yapılacak inceleme ile anlaşılacaktır.

Haberde yer verildiği biçimde haksız ve hukuka aykırı bir uygulama asla söz konusu değildir. Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunulur.

Mustafa Arslan vekili Av.Mehmet BALLI