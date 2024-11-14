10 ayda 17,2 ton yakalandı: Uyuşturucu bataklığı

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu toplantısında yaptığı sunumda, “Kaçakçılık Yakalamaları” verilerini açıkladı.

BirGün’ün haberine göre bakanlığın verileri, 1 Ocak 2024-7 Kasım 2024 döneminde Türkiye’de yakalanan uyuşturucu madde miktarının 17 bin tonu aştığını ortaya koydu. Bakanlığın verilerine göre, Ocak-Kasım 2024 döneminde Türkiye’de 17,2 ton uyuşturucu madde ele geçirildi. Ele geçirilen tonlarca uyuşturucu maddenin değerinin 18,5 milyar TL ile ifade edildiği bildirildi. Uyuşturucu maddenin yanı sıra 37 milyar 974 milyon TL değerinde de kaçak eşya ve narkotik madde ele geçirildiği kaydedildi. Haber Merkezi

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