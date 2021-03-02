100 bin nüfusa düşen vaka sayısının güncel haritası paylaşıldı

Sağlık Bakanı Koca, 20-26 Şubat haftasında illere göre 100 bin nüfusa düşen Kovid-19 vaka sayısının güncel haritasını paylaştı. İllere göre haftalık (20-26 Şubat) Kovid-19 vaka sayısı her 100 bin kişide İstanbul'da 89,90, Ankara'da 39,84, İzmir'de 53,42 oldu. Haftalık verilere göre Ordu, Giresun, Samsun, Trabzon ve Rize, 100 bin kişide en çok Kovid-19 vakası görülen iller oldu.

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