15 Temmuz raporunu kim engelledi?

15 Temmuz Darbe Girişimi Komisyonu Başkanı AKP’li Reşat Petek, raporun neden yayımlanmadığına dair soruya, “Onu TBMM Başkanı Mustafa Şentop’a sorabilirsiniz. Veya İsmail Kahraman’a.” cevabını verdi.

Petek, Halk TV yazarı İsmail Saymaz’ın sorularını cevapladı. Petek, “Rapor neden yayınlanmadı?” şeklindeki bir soruya, “Onu TBMM Başkanı Mustafa Şentop’a sorabilirsiniz. Veya İsmail Kahraman’a... Biz Kahraman’a teslim ettik. (Rapor) Tekemmül etti. Ama meclis genel kurulunda görüşülmedi. İşin özeti bu” diye cevap verdi.

Raporu Meclis Başkanlığı’na teslim ettiklerini, teslim ettiklerinde görevlerinin sona ermiş olduğunu, ondan öte bir şeyi Meclis Başkanının söylemesi gerektiğini ifade eden Petek, “Ben 26. dönemin milletvekiliyim. Benim dönemimde görüşülmedi. Bir dönemde rapor görüşülmezse sonraki döneme intikali diye bir şey yok” dedi. Halk TV yazarı İsmail Saymaz, görüştüğü AKP üyesi eski bir milletvekilinin 15 Temmuz darbe girişimi araştırma komisyonuna ilişkin olarak da, “Komisyonun bir evresinde Elitaş devreye girdi, raporun yayınlanmaması için özel çaba sarf etti” dediğini aktardı.

Haber Merkezi