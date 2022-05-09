"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
10 MAYIS 2022 SALI - YIL: 53

2 yıl aradan sonra ilk umre heyecanı

09 Mayıs 2022, Pazartesi 21:00
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 2020 yılından itibaren ara verilen umre ziyaretlerinin yeniden başlatılmasının ardından ilk kafile İstanbul Havalimanı'ndan kutsal topraklara yola çıktı.

İstanbul Havalimanı Dış Hatlar Giden Yolcu Terminali'ne gelen kafiledekiler, burada bilet ve bagaj işlemlerini tamamladıktan sonra ihrama girdi. İhrama giren umreciler, niyet ve dua ettikten sonra uçağa binmek üzere pasaport kontrolünden geçti.

Umreye giden yolcularından Zikri Ilgar, Suudi Arabistan'ın umreye izin vermesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Heyecanlı olduğunu belirten Ilgar, "Daha önce umre ziyareti gerçekleştirdim ama yine ilk günkü kutsal topraklara gidişimin heyecanını yaşıyorum. İlk grup olduğumuzu öğrendik onun için de heyecanlıyız. Allah isteyen herkese nasip etsin. Ramazan umresi için niyetlendik ama hava yolları açık olmadığı için ancak bugüne nasip oldu." dedi.

Kafilede yer alan Günay Şahin ise ilk kez umreye gittiğini söyledi.

Şahin, 2-3 yıldır bu ziyareti beklediğini kaydederek, "Bu sene nasip oldu, Allah'ın izniyle. Çok heyecanlıyım. Heyecandan söyleyecek başka bir şey düşünemiyorum. Allah herkese nasip etsin." diye konuştu.

"Kapıların tekrar açılmasından sonra çok talep oldu"

Umre ziyaretini organize eden tur firmasının yöneticisi Muhammed Ali Çatar da 2 yıldan fazla bir sürüden bu yana umre ziyaretlerinin yapılamadığını belirtti.

Uzun bir aradan sonra umreye gidecek ilk kafilenin kendilerine nasip olduğunu dile getiren Çatar, şunları kaydetti:

"Biliyorsunuz, 2020 yılının Şubat ayı itibariyle pandemi nedeniyle Suudi Arabistan umre gidişlerini kapatmıştı. Yaklaşık 2 yıl 3 ay üzerinden geçti. Biz ilk umre kafilesini Mekke'ye yolcu ediyoruz. Grubun başında biz de olacağız. Her ne kadar şükretsek azdır. Pandemi sonrası kapıların tekrar açılmasından sonra çok talep oldu. Bu talepleri hac ibadeti nedeniyle eylül ayına ertelemek zorunda kaldık."

AA

Okunma Sayısı: 115
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Enflasyonda Venezuela'yı geçtik

    AKP adaletten sınıfta kalmıştır

    Ukrayna’da 200 kültürel miras zarar gördü

    “Doğru yolda gidenin işi her zaman yürür”

    Haiti'de kaçırılan 8 Türk vatandaşıyla ilgili son durum?

    Ev kiraları son bir yılda 5 kat yükseldi

    Sığınmacı meselesi kaynağında çözülmeli

    Kredi borçları artıyor

    Sebze enflasyonu yüzde 178

    Karpuz üreticisi de zorda

    İktidarın asgari ücrette ne dediği belli değil

    2 yıl aradan sonra ilk umre heyecanı

    Son 24 saatte 1542 kişinin testi pozitif çıktı, 8 kişi vefat etti

    İslam dünyasının birliğe ihtiyacı var

    İstanbul’da konut fiyatları % 147 arttı

    '1 litre atık yağ döktüğümüzde 1000 ton deniz suyunu kirletiyoruz'

    Mescid-i Aksa Müslümanlarındır

    İŞKUR: İşsiz sayısı arttı

    '12 milyon insanın bir sonraki öğünü belirsiz'

    384 kâtiplik için 3 bin 233başvuru

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Kemalist rövanş
    Cevher İLHAN

    Yine kumpas ve komplolar…
    Ali FERŞADOĞLU

    “Özür” dileyip “helâlleşmenin” yolu
    Genel

    AKP adaletten sınıfta kalmıştır
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ali FERŞADOĞLU

    “Siyâsî kanaatlerle Nur’lara soğuk bakmak yanlıştır!”
    Faruk ÇAKIR

    Göçenler ve kalanlar
    Muzaffer KARAHİSAR

    Asr-ı Saadetten bir levha: Hz. Hubeyb Bin Adiy (ra)
    Genel

    Enflasyonda Venezuela'yı geçtik
    Risale-i Nur'dan

    Bu zamanın en büyük farz vazifesi, ittihad-ı İslâm

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.