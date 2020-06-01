"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
1 HAZİRAN 2020 PAZARTESİ - YIL: 51

'200 yıl da geçse burayı terk etmeyeceğim'

01 Haziran 2020, Pazartesi 16:45
Diyarbakır annelerinden Ayten Elhaman, "200 yıl da geçse burayı terk etmeyeceğim. Ölümüne geldik buraya. Ölsek de kalsak da anneler olarak buradayız." dedi.

'Evladımı istiyorum' - '272 sene de olsa yine buradan kalkmayacağım'

Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbeti sürüyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 273'üncü gününe girdi.

Ellerinde çocuklarının fotoğrafıyla bekleyişini sürdüren annelerden Ayten Elhaman, yaptığı açıklamada, oğlu Bayram için oturma eylemi yaptığını, ondan 2 yıldır hiçbir haber alamadığını söyledi.

Elhaman engelli çocuğuna baktığından dolayı sürekli oturma eylemine katılamadığını dile getirerek, "200 yıl da geçse burayı terk etmeyeceğim. Ölümüne geldik buraya. Ölsek de kalsak da anneler olarak buradayız." dedi.

Evladına seslenen Elhaman, şöyle devam etti:

"HDP sizi kandırarak götürdü. Gelin devletimizin güçlü ellerine sığının. Devletimiz hep yanımızda, gelin teslim olun. Oğlum gel seni bekliyorum. Oğlum benim ilk göz ağrımsın, seni çok özledim. Ben onsuz o da bensiz dayanamazdı ama ne yaptılar ne ettiler oğlumu kandırdılar. Bütün gençlere sesleniyorum. HDP'ye ve onun gençlik kollarına aldanmasınlar." diyen Elhaman, "Ben şu anda asker yolu gözlemek istiyordum. Oğlumun şu anda askerde olması gerekiyordu. Niye kandırdılar?"

Eylemi sonlandırması için tehdit ettiler

Diyarbakır'dan 9 yıl önce 14 yaşında dağa kaçırılan oğlu Mehmet için eylem yapan Ömer Tokay da dün evinin önünde tehdit edildiğini söyledi.

Tokay, şöyle konuştu:

"Dün evimin önünde arkadaşlarımla oturuyordum. Evimin önünden geçen bir şahıs bana 'Sen bizi rezil ettin.' dedi. Ben de 'Sen kimsin?' dedim. Bana 'Ben HDP Gençlik Kollarındayım.' dedi. Daha sonra şahıs fotoğrafımı çekti. 'Fotoğrafını PKK'ya atacağım, onlar da gereğini yapacak.' dedi. Ben de hemen şahsı polise şikayet ettim. Derhal gelen polis ekibi onu gözaltına aldı. Eylemime sonuna kadar devam edeceğim."

AA

Okunma Sayısı: 292
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Washington'da sokağa çıkmak yasaklandı

    Koca: İyileşen toplam hasta sayımız 130 bine yaklaştı

    Şehit polis Erman Özcan dualarla ebedi yolculuğuna uğurlandı

    Dünya genelinde kaç kişiye bulaştı, kaç kişi iyileşti, kaç kişi öldü?

    '200 yıl da geçse burayı terk etmeyeceğim'

    Kreşler, 2,5 ay sonra kapılarını yeniden açtı

    Şehit Uzman Onbaşı Gündeş'in kanı yerde kalmadı

    "Böyle giderse koronavirüsten son dakika golü yiyeceğiz"

    285 bin İdlibli evine ulaştı

    MEB'den özel okullara ilişkin açıklama

    Hava yolunda da iç hatlar hareketlendi

    "Yargıtay'da şu anda pozitif vaka bulunmamaktadır"

    Latin Amerika'da vaka sayısı 1 milyonu aştı

    İşsizlik ve kısa çalışma ödemeleri erkene alındı

    ABD'de tansiyon düşmüyor: Washington DC'de sokağa çıkma yasağı ilan edildi

    Restoran ve kafeler tedbirler eşliğinde müşterilerini bekliyor

    İstanbul'da normalleşme yoğunluğu

    Yollar hareketlendi

    11 bin 66 çay üreticisine test yapıldı

    Kapalı görüşler başladı

    En Çok Okunanlar

    Yeni Asya'dan Size

    Hukuksuzlukları hukukla aşacağız
    Mehmet KARA

    Bahçeli “seçim” mi dedi?
    M. Latif SALİHOĞLU

    Demirel’i yok sayarak nereye?
    Süleyman KÖSMENE

    Yeni Asya ve Nurculuk gerçegi
    Genel

    Acı haberi Bakan Koca duyurdu
    Sebahattin YAŞAR

    20. Lem’a kime, ne diyor?
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Hüseyin GÜLTEKİN

    Şu tabloya bakın
    Risale-i Nur'dan

    Tarafgirâne siyasetin verdiği zarar
    Ali FERŞADOĞLU

    “Söylenecek doğrunun” yerini kim belirleyecek?

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.