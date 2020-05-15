21 bin 16 personelin atama ve yer değiştirmesi yapıldı

Emniyet Genel Müdürlüğünce başkomiser ve komiser ile çeşitli rütbelerdeki 21 bin 16 personelin atama ve yer değiştirme işlemleri gerçekleştirildi.

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