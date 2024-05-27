22 senede çiftçiyi batırdılar

TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Üyesi, CHP Niğde Milletvekili ve Ömer Fethi Gürer, Niğde’nin Bor ilçesine bağlı Kayı köyünde domates üreticileri ile konuştu.

Üreticiler girdi maliyetlerindeki artışlar, üretilen ürünün para etmemesi ve tarlada kalması, borçlanarak üretime devam etmenin zorluklarını anlattılar.

Üreticinin para kazanması için ürününü satabilmesi gerektiğini ancak geçen sene yaşanan sorunların bu senede tekrar etmesi durumunda üreticinin kazanç sağlayamayacağını belirten üretici Kemal Özcan, “Bozum zamanında, eğer piyasa düzgün olmazsa çok sıkıntı çekiyoruz. Eğer mallarını satabilirlerse, ellerinde kalmazsa, geçen sene mesela arkadaşlar buradaki salça fabrikasına 3,5 liraya ürün verdi, sonra 1 liraya düştü, sonra da almadılar, kapattılar alımı. Dünya kadar da mal yerde kaldı” şeklinde konuştu.

Üretici Özcan, “Şimdi bu arkadaşların hepsinin en az borcu olanı 1 milyon TL. En az olanı oda. 1 milyonsa bir şey değil. Borçsuz çiftçi yok. Benim oğlanın biri okumadı, çiftçilik yapacağım dedi. 50-60 kadar malımız var, onlara bakıyorlar. Mısır ekeriz, yonca ekeriz, domates ekeriz, bunlarla uğraşıyorlar” dedi.

Ankara - Adnan Solmaz