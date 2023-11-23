3 bin hukukçu İsrail'in UCM'de yargılanması için imza attı

İstanbul 2 No'lu Baro Başkanı Yasin Şamlı ve beraberindeki 15 hukukçu, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında "savaş suçu" işlediğine dair topladıkları delillerle Uluslararası Ceza Mahkemesine (UCM) başvurmak üzere Lahey'e hareket etti.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuş öncesi açıklama yapan avukat Yasin Şamlı, 7 Ekim'den bugüne kadar, 46 günde Gazze'de İsrail'in saldırılarında ölenlerin sayısının 13 bin 300'ü aştığını söyledi.

Katledilenlerin 5 bin 600'ünün çocuk, 3 bin 550'sinin de kadın olduğuna dikkati çeken Şamlı, "Muhtemelen katledilenlerin tamamına yakını sivil, masum insanlardır. Tek başına bu durum dahi işlenen suçun soykırım olduğunu göstermektedir." dedi.

Saldırıların ve kullanılan silahların mahiyetinden, saldırganların amacının bütün Gazzelileri yok etmek olduğunun anlaşıldığını vurgulayan Şamlı, "Saldırılar öylesine acımasız ki hastaneler, okullar, camiler, kiliseler, mülteci kampları, pazar yerleri, konutlar, ambulanslar, evlerinden çıkartılarak göçe zorlanan yoldaki insanlar bombalanmakta, kitle imha silahlarıyla insanlar toplu olarak katledilmektedir." şeklinde konuştu.

Şamlı, şu ana kadar 104 Birleşmiş Milletler görevlisinin de katledildiğini aktararak, "Hukukçu olmak en başta bu soykırıma karşı çıkmayı, adaletin tesisi için mücadele etmeyi gerektirmektedir." ifadelerini kullandı.

3 bin hukukçu imza attı

Avukat Şamlı, İstanbul 2 No'lu Barosu olarak başlattıkları hukuk ve adalet mücadelesine Türkiye'nin birçok ilinden ve İngiltere, Fransa, Hollanda, Yunanistan, Mısır, Pakistan, Suriye, Irak, Lübnan, Bangladeş, Filipinler ve Makedonya'dan 3 bin hukukçunun imzalarıyla destek olduklarını belirtti.

Uluslararası Ceza Mahkemesi yetkisine giren suçlar arasında soykırım, insanlığa karşı suçlar, savaş suçları ve saldırı suçlarının yer aldığını aktaran Şamlı, İsrail'in bu suçların tamamını Gazze'de işlediğini ve işlemeye de devam ettiğini dile getirdi.

Anadolu Ajansının video ve fotoğrafları da delil klasöründe

UCM için hazırladıkları 3 klasörlük delil dosyasında, video görüntüleri, fotoğraflar, tanık beyanları ve fail beyanlarının yer aldığını aktaran Şamlı, "Dilekçemizin ekini oluşturan delil listesindeki video ve fotoğraf delillerinin toplanmasında Anadolu Ajansı başta olmak üzere bize destek olan bütün ajans ve basın kuruluşlarımıza çok teşekkür ediyorum." dedi.

Şamlı, delil dosyasında bulunan tanıkların, Gazze'de saldırıya, bombalamalara maruz kalmış, yaralanmış, cinayetlere de bizzat şahit olmuş mağdurlar olduğunu belirterek, tanık beyanlarının noter huzurunda tespit edilip tasdik ettirildiğinin kaydetti.

"Bu soykırım karşısında susan herkes insanlık vicdanında, tarih önünde mahkum olacaktır"

Bütün insanlığın tarih ve insanlık önünde bir imtihandan geçtiğini ifade eden Şamlı, "Soykırımlara sessiz kalındığı veya soykırımlar unutulduğu için maalesef tekrarlanmaktadır. Bu soykırım karşısında susan herkes insanlık vicdanında, tarih önünde mahkum olacaktır. Gereğini yapmayan uluslararası hukuk kurumları ise meşruiyetlerini kaybedecektir." şeklinde konuştu.

Şamlı, tarihi sorumlulukları gereği başvuruları UCM'ye ulaştıracaklarını dile getirerek, soykırımcıların ve insanlığa karşı suç işleyenlerin yargılanması ve cezalandırılması için tüm sürecin takipçisi olacaklarını vurguladı.

Şamlı ve beraberindekiler açıklamanın ardından Hollanda'nın Amsterdam Schiphol Havalimanı'na hareket eden uçağa bindi.