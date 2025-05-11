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11 MAYIS 2025 PAZAR - YIL: 56

Duy da inanma: Basın “hür”müş.

Mehmet KARA
11 Mayıs 2025, Pazar
Dünya Basın Hürriyeti Günü’nden 3 gün sonra 10. Anadolu Medya Ödülleri” Töreni’nde konuşan Erdoğan, “Türkiye’nin 2002 öncesine göre daha özgür, daha zengin, daha mümbit bir medya ekosistemine sahip” olduğunu söyledi.

Bu sözlerin altı senedir yüzlerce gazetecinin basın kartının yenilenmediği, onlarca gazeteye yıllardır resmî ilan verilmediği,  180 ülke arasında Dünya Basın Hürriyeti Endeksi’nde 2002 yılında 99. sırada iken 2024’te 159’inci sıraya gerilediği gerçekleri meydanda iken yapılması düşündürücü.

4 Mayıs tarihli yazımızda “Basın hür mü?” diye sormuştuk. Cumhurbaşkanı’na göre “hür”müş! 

Ee tabiî, hürriyetin tanımı da kişiden kişiye değişebilir sonuçta.

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“EMEKLİ ÜCRETSİZ ULAŞIM İSTEMİYOR”MUŞ!

Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, emekliye ücretsiz ulaşımı kaldıracağını açıkladı. Çetinkaya, “Emekliye ücretsiz dolmuş, ulaşım kalkacak önümüzdeki günlerde.  Emeklilerden yoğun bir şikâyet gelmesi, ‘istemiyoruz’ demesi üzerine biz de kaldıracağız” demiş.

Açlık sınırının 24 bin, yoksulluk sınırının 78 bin lira olduğu en düşük emekli aylığının 14 bin 469 lira olduğu bir dönemde hangi emekli ücretsiz ulaşımın kaldırılmasını istemiş olabilir ki? Açıklansa da millet de öğrense, bunu isteyen emekli kaç para alıyor?

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“ENFLASYON YÜZDE 38”MİŞ!

Bir hafta önce TÜİK enflasyon rakamlarını yıllık 37,86 olarak açıkladı. ENAG verilerine göre ise gerçek yıllık yüzde 74… Vatandaşın çarşı pazarda gördüğü ile resmî rakamlar yıllardır uyuşmuyor.

Yıllık enflasyon yüzde 48 bile değilken, kira artış oranının yüzde 49 olarak açıklanması nasıl izah edilebilir?

Emekli maaşının ilk dört ayda 1.933, asgarî ücretin ise 2.953 lira erimesini iktidar görmüyor mu? Milletvekili maaşı dahi 26 bin, emekli milletvekili maaşı ise 17 bin liraya yakın eridi.

 TÜİK rakamlarına göre işsizlik azalsa da, DİSK-AR’ın araştırmasına göre, geniş tanımlı işsizlik Mart 2025’te yüzde 28,8’e yükselirken,  çalışmaya hazır 5,3 milyon kişi iş aramaktan vazgeçti. TÜİK ise, işsizlik oranını 0,7 puan azaltarak yüzde 8,7 olarak açıkladı… 

TÜİK rakamlarına baksak bile, Türkiye yüksek enflasyon sıralamasında 186 ülke arasında bugün 5. sırada. Enflasyonda bizden kötü durumda olan ülkeler arasında Güney Sudan, Zimbabve, Arjantin, Burundi var.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek yaklaşık 2 yıl önce göreve geldiğinde enflasyon yüzde 38’di. İki sene sonra aynı seviyeye inmesi başarı mı?

“Enflasyon tek haneye inecek” deniliyor ya, duyun da inanmayın. 

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DUY VE İNAN!

Belediye Başkanı bunu söylerken Kocaeli Milletvekili Mehmet Aşıla bakın neler söylüyor:

“İstanbul depremini bekleyedurun ülkemizde siyasî depremler yaşanıyor. Asimetrik, düzensiz ve birbirini olumsuz etkileyen bir sürü fay hattı var. Ayrıca, doğumuzdaki, batımızdaki, kuzey ve güneydeki politik fay hatları da çok aktif. En önemlisi ekonomik fay hattı. Önce sarsıntılarla dar gelirlilere hayatı dar ediyor; işsiz, emekli, asgarî ücretli, esnaf, herkesi vuruyor. Karşılıksız çekten esnaf cezaevinde, vatandaş kredi kartından icra takibinde. Ailede deprem var, aile ve gençlik perişan; fuhuş, uyuşturucu, kumar, kara para, karaborsa kayıt dışı piyasayı esir almış. Bakınız, eğer adalet çözüm değilse ihkak-ı hak arayışı mafyaya kapı aralar bilesiniz. Çözüm için akıl ve vicdan sahibi herkes iş işten geçmeden bir şeyler yapmalı. Çözüm, yönetimde adaletten, bölüşümde adaletten geçer.”

Sayın Aşıla, ülkenin gündemi siyasetçilerin kendi aralarındaki gerilimle meşgulken, vatandaşın gündemini ne güzel de özetlemiş.

***

“HAKİKATLERİ HAYKIRIN Kİ…”

Erdoğan: “Hiç çekinmeyin, yüzümüze hakikatleri haykırın. Haykırın ki hatamızı görüp kendimizi düzeltelim. Bizde kibir, enaniyet, riyakârlık olmaz” sözünü bir kez daha hatırlatalım.

 Hakikatleri hatırlatmak, yanlış yapılanları söylemek gerekir ki, hatadan dönülsün…

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