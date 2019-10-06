300 bin tutuklu başka nerede var?

Eski Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanı Haşim Kılıç, Özgürlük Araştırmaları Derneği’nin 5’inci kuruluş yıldönümü dolayısıyla düzenlenen dâvette konuştu.

Yaralar, hukuk ve demokrasiyle sarılır

VOA Türkçe’nin haberine göre, Kılıç’ın kürsüdeki konuşmasında, Türkiye’de siyasette yaşanan hareketliliği “bir göç hareketi” olarak yorumlaması, özgürlük ihtiyacından kaynaklı arayışlar olduğunu söylemesi ve yeni bir siyasî partiden beklentilerini sıralaması dikkat çekti. Bugün demokratik haklar alanında da ekonomide de sorunlar olduğunu anlatan Kılıç, “Bugün itibariyle 300 bine yakın tutuklu ve hükümlü barındıran başka bir ülke var mı bilmiyorum. Demokratik ve özgürlükçü bir ülkede ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilen söz, beyan ve düşüncelerin bizim ülkemizde devlet büyüklerine hakaret, terörü övme ve terörü teşvik suçları kapsamına sokularak, farklı olanların seslerini kesme aracı olarak kullanılması Cumhuriyet tarihinin kronik hastalığı olmaya devam etmektedir. Siyasî söylemleri ve eleştirileri kolayca suça dönüştürebilen yargı organların kararları maalesef sorun oluşturmaya halen devam etmektedir” dedi.