Gazetemiz Yazarlarından Latif Salihoğlu ve Şükrü Bulut'un katılacağı bir programda "31 Mart Hadisesi" konuşuldu.

31 Mart Hadisesi *** Program duyurusu 28 Şubat 2021 Pazar günü Türkiye saati ile 14.00'da ve Avrupa saati ile 12.00'da başlayacak olan programa Doç. Dr. Ömer Ergün de bir konuşma yapacak. Emekli İlahiyatçı Mustafa Başkarcı'nın okuyacağı aşr-ı şerif ile başlayacak olan program, Euro Nur Düsseldor e.V tarafından düzenleniyor yeniasya.com.tr'den ve Euro Nur TV'den ve YouTube kanalımızdan canlı olarak yayınalacak. İstanbul - Seyhan Şentürk

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