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23 OCAK 2020 PERŞEMBE - YIL: 50

36 bin sivil daha Türkiye sınırına göç etti

23 Ocak 2020, Perşembe 15:31
Esed rejimi güçleri ve Rusya’nın İdlib’e saldırıları nedeniyle son 48 saatte 36 bin sivil daha Türkiye sınırı yakınlarına göç etti.

Suriye'de Beşşar Esed rejimi güçleri ve Rusya'nın, Halep'in İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları içerisinde kalan batı ve güney kırsalına yoğun saldırıları nedeniyle son 2 günde yaklaşık 36 bin sivil daha yerinden edilirken, son 2,5 ayda göçe zorlanan sivillerin sayısı 450 bini buldu.

Bölgede göç verilerine ilişkin çalışma yürüten Suriye Müdahale Koordinatörlüğü Müdürü Muhammed Hallaj'ın paylaştığı bilgilere göre, Rusya'nın da hava desteği verdiği saldırılar sonucu Daret İzze, Etarib, Hureytan, Hayyan, Anadan, Ayncara, Kasimiyye, Sellüm, Han Tuman, Han Asal, Kefer Naha Bara ve Ayn Cara'dan göçler sürüyor. 

Beşşar Esed rejimi güçleri ve Rusya'nın saldırıları sonucunda, son 2 günde 11 bin 691 aileden oluşan 36 bin 7 sivil daha evsiz kaldı. 

Yerinden edilenlerin büyük kısmı Türkiye sınırı hattındaki kamplar bölgesine gelirken bir kısmı da, Türkiye'nin teröristlerden temizlediği Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı bölgesine sığınıyor.

İdlib'in güney ve güneydoğu ile Halep'in batı ve güney kırsalındaki yerleşimlerinden Kasım 2019'dan itibaren yaklaşık 450 bin sivil yerinden edildi.

İdlib'deki kampların dolması, yeni çadır kurulacak alan ile altyapının bulunmaması ve yardımların azalması nedeniyle binlerce sivil, sığınacak yer bulmakta güçlük çekiyor. 

Saldırılardan kaçarak evsiz kalan ve temek yaşam malzemelerini yemin etmekte zorlanan binlerce aile, yardım bekliyor. 

Astana anlaşmaları ve Soçi mutabakatına uymadılar

Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ili neredeyse iç savaşın başından bu yana muhaliflerin ve rejim karşıtı silahlı grupların kalesi niteliğinde bulunuyor. İç göçle nüfusu 4 milyona ulaşan İdlib'in merkezi, 2015'te muhaliflerin kontrolüne geçti. İdlib, rejimin en yoğun hedef aldığı bölgelerin başında geliyor. 

Türkiye, Rusya ve İran'ın katıldığı, 4-5 Mayıs 2017'deki Astana toplantısında, İdlib ili ve komşu illerin (Lazkiye, Hama ve Halep vilayetleri) bazı bölgeleri, Humus ilinin kuzeyi, başkent Şam'daki Doğu Guta ile ülkenin güney bölgeleri (Dera ve Kuneytra vilayetleri) olmak üzere 4 "gerginliği azaltma bölgesi" oluşturuldu. 

Ancak rejim ve İran destekli teröristler, ateşkes ilan edilerek durumun muhafaza edilmesinin kararlaştırıldığı 4 bölgeden İdlib hariç kalanları, Rusya'nın hava desteği sayesinde ele geçirdi. Saldırılardan kaçan yüz binlerce sivil, kuzeyde Türkiye sınırına yakın kesimlere göç etti. 

AA

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