40 bin kamu müteahhiti batar

İnşaat Müteahhitleri Konfederasyonu (İMKON) Genel Başkanı Tahir Tellioğlu kamu müteahhitlerinin sözleşmelerinin gerçek enflasyon rakamlarıyla güncellenmemesi halinde 40 bine yakın müteahhitin batacağını belirtti.

Tellioğlu, “Sayın Cumhurbaşkanı’ndan orta ve büyük rakamlı projeleri durdurmalarını ve sözleşmeleri ‘güncel’ enflasyona göre fiyat farkı güncellemesi yapmalarını istirham ediyoruz” diye konuştu. Tellioğlu ayrıca yapılan faiz indirimlerine ilişkin olarak “Bu kağıt üzerinde bir düzenleme olarak duruyor” dedi. Bloomberg HT’nin haberine göre, Konuşmasında son düzenlemeler sonrası konut arzının düşüş trendinde olduğuna ve kamu müteahhitlerinin içinde bulunduğu sıkıntılara da dikkat çeken Tellioğlu, şöyle konuştu:

Fiyat farkı güncellemesi şart

“Sektörde inşaat malzemelerinin maliyet artışları ve özellikle yapı müteahhitlerinin sınıflandırılmasından dolayı sektörün yüzde 70’i çalışamaz hale geldi. Konut üretimi yıllık 800 bin civarına düştü. Türkiye’de çürük yapı stoğunun 6 milyon civarında olduğunu ve kentsel dönüşüm ihtiyacını düşünürsek bu durumu kamuoyunun değerlendirmesine bırakıyorum. Hükümetten ve sayın Cumhurbaşkanı’ndan orta ve büyük rakamlı projeleri durdurmalarını ve sözleşmeleri ‘güncel’ enflasyona göre fiyat farkı güncellemesi yapmalarını istirham ediyoruz. Maalesef TÜİK rakamları gerçek enflasyondan oldukça aşağıda. Eğer bu güncelleme yapılmaz ise en az 30-40 bin kamu müteahhiti batacak ve bugün 8-10 milyar maliyetle verilmeyen fiyat farkı bu firmalar battığında gerek besledikleri alt sektörler gerekse bu projelerin güncel fiyatlardan yeni müteahhitlere verilmesiyle 20-30 milyarlık bir maliyet ortaya çıkaracak.”