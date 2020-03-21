46 ülkeye daha uçuşlar durdurulacak

Korona virüsüne karşı üst üste yeni tedbirler alınıyor. Son olarak 22 ülkeye ek olarak 46 ülkeye daha uçuşlar durduruldu. Kuaförler, berberler ve güzellik salonları kapatılıyor.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu kararlarına göre; 21 Mart 2020 saat 17:00 itibariyle Ülkemiz tarafından uçuşların durdurulduğu 22 ülkeye ilave olarak 46 ükeye daha uçuşlar durdurulmuştur” denildi.

İçişleri Bakanlığının genelgesine göre de berber, kuaför ve güzellik merkezlerinin faaliyetleri bugün 18.00 itibarıyla geçici süreliğine durdurulacak.