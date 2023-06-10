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10 HAZİRAN 2023 CUMARTESİ - YIL: 54

5 işçinin şehit olduğu MKE Roket ve Patlayıcı Fabrikası'ndaki patlamayla ilgili soruşturma başlatıldı

10 Haziran 2023, Cumartesi 17:00
Ankara'nın Elmadağ ilçesindeki Makine ve Kimya Endüstrisi'ne ait Roket ve Patlayıcı Fabrikası'nda patlama meydana geldi. Milli Savunma Bakanlığı 5 işçinin şehit olduğunu bildirdi.

Alınan bilgiye göre, Ankara'nın Elmadağ ilçesindeki Makine ve Kimya Endüstrisi'ne (MKE) ait Roket ve Patlayıcı Fabrikası'nda sabah saatlerinde çıkan yangının ardından patlama meydana geldi.

 

5 işçi şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı, patlamaya ilişkin "Ankara’nın Elmadağ ilçesindeki MKE Roket ve Patlayıcı Fabrikası'nda bir patlama meydana gelmiştir. Patlama neticesinde 5 işçimiz şehit olmuştur." açıklamasında bulundu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, sınır hattında inceleme ve denetlemelerde bulunmak üzere beraberindeki Türk Silahlı Kuvvetleri komuta kademesiyle Hatay'a giden Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, programını yarıda keserek Ankara'ya döndü.

Bakan Güler, patlamayla ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Bu sabah 08.37'de MKE A.Ş Elmadağ Roket ve Patlayıcı Fabrikası'nda bir patlama meydana geldi. Maalesef 5 işçi kardeşimizi kaybettik. Patlama meydana gelene kadar kamera kayıtları mevcut. Patlamayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızca 2 Cumhuriyet savcısı görevlendirildi. İşçi kardeşlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine başsağlığı diliyorum. Olay teferruatlı biçimde incelenecek ve gelişmeler kamuoyuyla paylaşılacaktır. Tekrar başımız sağ olsun."

Soruşturma başlatıldı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, patlamanın ardından Bakanlığa bağlı müfettişlerin gerekli inceleme ve soruşturma kapsamında görevlendirildiğini bildirdi.

Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, patlamada hayatını kaybeden işçilere Allah'tan rahmet, acılı ailelerine sabır ve başsağlığı dileyerek, "Konuyla ilgili olarak inceleme için koordinasyon ekibi oluşturulmuş, Bakanlığımıza bağlı uzman müfettişler gerekli inceleme ve soruşturma kapsamında görevlendirilmiştir." ifadelerini kullandı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ankara'nın Elmadağ ilçesindeki MKE Roket ve Patlayıcı Fabrikası'nda meydana gelen patlamada şehit olan işçilerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır diliyorum. Olayın aydınlatılması ile ilgili gerekli adli ve idari soruşturma başlatılmıştır. Başımız sağ olsun." ifadelerini kullandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada ise şunlar kaydedildi:

"10 Haziran 2023 günü saat 08.50 sıralarında Elmadağ ilçemizde faaliyet gösteren MKE Barutsan Fabrikası içerisinde meydana gelen patlama ve 5 işçinin ölmesine ilişkin olayla ilgili olarak Elmadağ Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından derhal iki Cumhuriyet savcısı görevlendirilmiş olup bizzat olay yerinde inceleme ve tespitlere başlamışlardır. Olayın adli boyutu tüm yönleriyle araştırılmakla soruşturma titizlikle sürdürülmektedir."

Ankara Valisi Şahin: Patlamanın kimyasal tepkimeden kaynaklandığı değerlendiriliyor

Ankara Valisi Vasip Şahin ve Milli Savunma Bakan Yardımcısı Alpaslan Kavaklıoğlu, Roket ve Patlayıcı Fabrikası'nda incelemelerde bulundu.

İncelemelerinin ardından fabrika önünde gazetecilere açıklamalarda bulunan Vali Şahin, "Teknik arkadaşlarımızdan aldığımız bilgiye göre kimyasal tepkimeden kaynaklandığı değerlendirilen bir patlama meydana gelmiş ve orada çalışan 5 işçimiz maalesef vefat etmiştir." ifadesini kullandı.

Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dileyen Şahin, "Burada çalışan bütün arkadaşlarımıza, ülkemize ve Ankara'ya geçmiş olsun. Şu anda Cumhuriyet savcılarımız konuyu inceliyorlar. Gerek otopsi gerekse diğer teknik çalışmalar, Cumhuriyet savcılarımızın koordinesinde yürütülüyor. Daha geniş ve detaylı açıklamayı daha teknik ve net bilgiler geldikten sonra sizlerle paylaşacağız." diye konuştu.

Sabotaj ihtimali olup olmadığı yönündeki soruya da Vali Şahin, şu cevabı verdi:

"Şu anda ilk değerlendirmelerde, kimyasal tepkime neticesinde olduğuna dair arkadaşlarımızın kanaatleri var ama tabii Cumhuriyet savcılarımız bunu detaylı inceliyorlar. Diğer konularda, teknik konularda inceleme çalışmaları da bir taraftan devam ediyor."

Milli Savunma Bakan Yardımcısı Kavaklıoğlu da olaya ilişkin yaptığı açıklamada, "Burası patlayıcı üretimiyle ilgili bir tesisimiz ve bu tip patlamalar göz önüne alınarak birbirlerini etkilemesin diye çok yayılmış. Patlama olan yer de çok küçük bir bina. Kamera kayıtlarından baktığımızda da patlama anına kadar hiç olağanüstü bir şey yok. İşçilerimiz normal faaliyetlerini yapıyorlar ve patlama aniden oluşuyor. Sayın Valimin de dediği gibi Cumhuriyet savcılarımız görevlerinin başında. Sayın Bakanımız Hatay'dalardı, onlar da geri geliyorlar." ifadelerini kullandı.

Hayatını kaybeden çalışanların deneyimsiz olduğu yönündeki iddiaya ilişkin bir soru üzerine Kavaklıoğlu, "Sürekli çalışan bir fabrika burası, birdenbire çalışan bir yer değil. Yeni işçi alınmış olabilir ama eskiden beri çalışan bir fabrikamız burası, öyle tecrübesiz insanların çalışacağı bir yer değil. Üretimin bir parçası burası." diye konuştu.

Diğer birimlerde çalışanların tedbir amaçlı tahliye edilip edilmediği sorusu üzerine Kavaklıoğlu, fabrikadaki birimlerin birbirinden mesafeli yerlerde olduğunu, patlamanın gerçekleştiği yerin de çok uzakta bulunduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Savunma Bakanı Güler'den bilgi aldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) Roket ve Patlayıcı Fabrikası'nda yaşanan patlamaya ilişkin Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'den bilgi aldı.

AA

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