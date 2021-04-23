5 yılda en az 328 çocuk işçi öldü

CHP Genel Başkan yardımcıları Fethi Açıkel ve Veli Ağbaba, 23 Nisan’da Türkiye’deki çocukların sorunlarını ortaya koydu.

Rapora göre 2019 yılında 232 çocuk intiharı yaşandı. Cumhuriyet’tin haberine göre CHP’li Açıkel, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda çocuk sorunlarını sıraladığı çalışmasında şu tesbitlere yer verdi:

7.5 milyon çocuk fizikî, bilişsel ve duygusal gelişimlerini destekleyecek şartlardan mahrum. TÜİK verilerine göre 1 milyon 850 bin çocuğun ailesinde hanehalkı sorumlusu işsiz. Türkiye 27 AB ülkesindeki çocuk yoksulluğunun yüzde 59’una tek başına sahip. Her dört kişiden birinin çocuk olduğu Türkiye’de çocuk hastanesi ve yatağı sayısı çok yetersiz. 2010’da Türkiye’de 10 çocuk hastanesi varken bu sayı dörde düştü. Sadece 2019’da 232 çocuk intiharı yaşandı ancak sebepleri araştırılmıyor. Çocukların uyuşturucuya başlama yaşı düşüyor. 2019’da yatarak bağımlılık tedavisi görenlerin yüzde 12’si uyuşturucu ile 15 yaşın altındayken tanıştıklarını belirtiyor. Pandemi döneminde uygulanan uzaktan eğitim eşitsizlikleri derinleştiriyor. 2 milyon 660 binden fazlası da EBA’ya hiç erişemiyor.

CHP’li Ağbaba, Türkiye’de son 5 yılda en az 328 çocuk işçinin iş cinayetlerinde can verdiğini belirterek “Ölenlerin 106’sı 14 yaş ve altı çocuk işçilerden oluşuyor. Artan çocuk işçiliğinin en önemli sebeplerinden biri yoksulluk” değerlendirmesini yaptı.