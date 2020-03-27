'65 yaş ve üstü 50 bin vatandaşa gıda kolisi ulaştıracağız'

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya corona virüs önlemleri ile ilgili açıklamalarda bulundu. Vali Yerlikaya, ''Kıymetli İstanbullulardan ricamız bilim kurulu tavsiyeleri doğrultusunda hareket etmeleri. İkazlara azami hassasiyet göstermeleri evlerinde kalmalarıdır.'' ifadelerinde bulundu. Vali Yerlikaya’nın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

''Bu uygulamanın kararlılıkla sürdürülebilmesi çok büyük önem taşıyor. Vatandaşlarımızın mecbur kalmadıkça evden dışarı çıkmamaları gerekir. Yaşlılarımızı sevgi saygı ve özenle korumalıyız. İstanbullulardan ricamız önümüzdeki kritik günler de hastalığın yayılmaması için bilim kurulundan gelen tavsiyelere uymaları ve evlerinde kalmaları… Uygulamanın başladığın günden bugüne vefa çalışmaları kapsamında toplam 39 bin 614 vatandaşımızın çağrısına cevap verildi. 3 bin 313 vatandaşımızın ise bilgi amaçlı çağrısına cevap verildi.

Özel bir çalışmayı sizlerle paylaşmak istiyorum. belirlenen 65 yaş ve üzeri maddi durumu iyi olmayan yaklaşık 50 bin vatandaşa 6 hafta boyunca gıda kolisi ulaştıracağız.''