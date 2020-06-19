80 baro Ankara’ya yürüyor

Barolar ile birlikte meslek kuruluşlarının yapısı ve seçim sistemini değiştirmeye yönelik yasa teklifi hazırlığına tepkiler sürüyor.
Süreci değerlendiren barolar, hükümet yetkilileriyle müzakerelerden sonuç alamadıklarını belirtti.
Ortak eylem kararı alan baroların başkanları, bulundukları kentlerden Ankara’ya ‘Savunma Yürüyüşü’ başlattı.
Yürüyüşler, sembolik olarak 20 kilometre ile sınırlandırıldı. 20 kilometrelik yürüyüşün ardından yola araçla devam edilecek.
80 baro başkanının pazartesi günü Ankara’da olması bekleniyor.