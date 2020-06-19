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22 HAZİRAN 2020 PAZARTESİ - YIL: 51

80 baro Ankara’ya yürüyor

19 Haziran 2020, Cuma 22:21
Barolar ile birlikte meslek kuruluşlarının yapısı ve seçim sistemini değiştirmeye yönelik yasa teklifi hazırlığına tepkiler sürüyor.

Süreci değerlendiren barolar, hükümet yetkilileriyle müzakerelerden sonuç alamadıklarını belirtti.

Ortak eylem kararı alan baroların başkanları, bulundukları kentlerden Ankara’ya ‘Savunma Yürüyüşü’ başlattı.

Yürüyüşler, sembolik olarak 20 kilometre ile sınırlandırıldı. 20 kilometrelik yürüyüşün ardından yola araçla devam edilecek.

80 baro başkanının pazartesi günü Ankara’da olması bekleniyor. 

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