AB Türkiye'ye yapılan maddi desteği 2020'de donduracak

Reuters ajansı, Türkiye’nin Akdeniz’in doğusundaki sondaj çalışmaları nedeniyle Avrupa Birliği’nin aldığı kararların taslak metnini yayınladı.

Buna göre AB, Ankara ile üst düzey görüşmeler ile hava ulaşımı anlaşması müzakerelerini askıya alacak. Türkiye’ye yapılan maddi destek de gelecek yıl dondurulacak.

Taslakta, "Türkiye'nin süregelen ve yeni yasadışı sondaj faaliyetlerinin ışığında AB, Kapsamlı Hava Ulaşımı Anlaşması'na (CATA) dair görüşmeleri askıya almaya karar verdi. Ayrıca şimdiki şartlar altında yüksek düzey toplantılara devam edilmemesine karar verildi" ifadeleri kullanıldı.

Ayrıca Avrupa Komisyonu'nu önerdiği maddi desteği kesme kararı da benimsendi.

Buna göre, taslak metin kabul edilirse Türkiye'ye üyelik görüşmeleri sürecinde AB tarafından verilen destek 2020 yılında kesilecek. Ayrıca Avrupa Kalkınma Bankası’ndan da Türkiye’ye verdiği borç ve kredileri gözden geçirmesi istenecek.