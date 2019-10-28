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28 EKİM 2019 PAZARTESİ - YIL: 50

'ABD uçakları Fırat Kalkanı bölgesinden uçuş yaptı'

28 Ekim 2019, Pazartesi 19:14
DAEŞ lideri Ebubekir Bağdadi'nin öldürülmesi operasyonuyla ilgili konuşan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Türkiye, ABD unsurlarıyla yüksek koordinasyondaydı. ABD uçakları Fırat Kalkanı Hareket bölgesinden uçuş yaptı" dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "İnsanlığa karşı suç işleyen örgüt liderinin öldürülmesi terörle mücadelede dönüm noktasıdır. Türkiye, ABD unsurlarıyla yüksek koordinasyondaydı. ABD uçakları Fırat Kalkanı Hareket bölgesinde uçuş yaptı" dedi.

Ömer Çelik'in açıklamalarından satırbaşları şöyle: 

"(DAEŞ elebaşının öldürülmesi) Bir terör örgütünün liderinin öldürülmesi söz konusuyken, bir başka terör örgütünün sözde liderinin ABD'ye davet edilmesinin terörle mücadele konusunda ne kadar büyük bir çelişki oluşturduğunun altını çiziyoruz."

"İncirlik hava üssü DAEŞ'e karşı mücadelede önemli bir rol üstlenmiştir."

"YPG/PKK terör örgütünün varlığı DAEŞ'in zemin bulmasına imkan vermektedir."

"Terör örgütü YPG başı sıkıştığında DAEŞ'lileri serbest bırakıyor. bunu şantaj unsuru olarak kullanıyor."

"Tüm terör örgütleriyle mücadele, herkesin ilkeli bir şekilde hepsine karşı aynı tavrı almasıyla mümkündür. DAEŞ'e karşı yapılan neyse PYD/YPG ve PKK'ya karşı da aynısının yapılması gerekir."

"Güvenli bölgeye pozitif katkı sağlanması gerekiyor. Avrupa Birliği ülkeleri köprü yerine duvarlar örmeyi tercih ediyor."

"Terör örgütlerinin bu çocukları insan deposu olarak kullanmasının önüne geçilmeli."

"Türkiye, kimsenin mülteci kampı değildir. Dolayısıyla (AB) yapacakları işi, bu meselenin sürdürülebilir insani standartların korunması açısından hassasiyetle ele almaları ve ciddi bir eylem planıyla önümüze gelmeleri gerekir."

"Sistematik şekilde demografik yapıyı değiştiren terör örgütüdür."

"Bütün ülkeleri, PKK terör örgütünün ve benzer terör örgütlerinin soydaşlarımızı, vatandaşlarımızı taciz etmesine karşı daha duyarlı olmaları konusunda uyarıyoruz."

NTV

Etiketler: ABD, uçak, Fırat Kalkanı
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