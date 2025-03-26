Adalet göçük altında kaldı

43 işçinin can verdiği Amasra Maden kazası davasının karar duruşması görüldü. Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca, “Adalet bugün göçük altında kalmıştır” dedi.

Amasra'da 43 kişinin öldüğü maden kazası davasında karar

Bartın’ın Amasra ilçesinde 3 yıl önce 43 işçinin can verdiği maden faciasıyla ilgili davada mahkeme heyeti kararını açıkladı.

Mahkeme 20 sanığı ‘Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma’ suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün ile 17 yıl arasında değişen oranlarda hapis cezasına çarptırdı, 3 sanık ise beraat etti. Duruşma çıkışı ölen madencilerin yakınları karara tepki göstererek gözyaşlarına boğuldu.

Aileler gözyaşlarını tutamadı

Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu’nun paylaştığı görüntülerde bir yurttaş, ‘‘Bu ülkede adalet bitmiştir’’ tepkisini gösterdi. Davayı takip eden Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca basın açıklaması yaptı. Karaca şunları kaydetti: “Bilinçli taksir ne demektir? Aslında bir problem olduğu biliniyor, ancak bu problemin gerçekleşmeyeceği düşünülerek herhangi bir önlem alınmıyor. Şimdi burada kazanın olacağı biliniyor, tedbir alınması için bugün aramızda olmayan katledilen kardeşlerimizin uyarıları var ama hiçbiri dinlenmiyor. Bu tam da olası kasttır. Bu nedenle bugün bilinçli taksirden dolayı verilen cezalarda adalet tecelli etmemiştir, adalet bugün göçük altında kalmıştır” diye konuştu.

Haber Merkezi