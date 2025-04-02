Adalet talebi emek talebi ile birleşmeli

Ekonomist Prof. Dr. Özgür Orhangazi, hak, hukuk, adalet talebinin emek yanlısı bir ekonomik programla birleştirilmesi ihtiyacına dikkati çekti.

Kadir Has Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Özgür Orhangazi, Türkiye’nin ekonomik gidişatını, küresel ekonomiyle olan ilişkisini ve mevcut politikaların toplum üzerindeki etkilerini değerlendirdi.

Prof. Dr. Orhangazi, "Trump’ın bu ikinci dönemi dünya açısından ne ifade ediyor?" sorusu üzerine şöyle dedi: "Trump ikinci kez başkanlık koltuğuna oturduktan sonra hızlı bir biçimde gümrük vergilerini devreye soktu. Fakat Trump’ın hem tarzının farklılığı, hem de Kanada, Meksika gibi müttefik ülkelere de gümrük vergileri getirmesiyle esasında karşı karşıya bulunduğumuz şey, uzunca bir süredir dünya ekonomik düzeninin temel düsturu sayılan serbest ticaret döneminin de sonuna geldiğimiz açıkça gözüküyor."

Birgün'de yer alan habere göre Prof. Dr. Özgür Orhangazi, "Türkiye, yeniden AB’ye mi yöneliyor?" sorusunu da şöyle cevaplandırdı: "Türkiye’nin tabiî bu dalgalanmalardan etkilenmemesi mümkün değil. Dolayısıyla hem Türkiye’nin de devlet olarak, hem sermayesi olarak bulunduğu konumda buna uygun pozisyon almak için çabalar sarf edeceğe benziyor. İlk olarak AB ile yeni bir yakınlaşma süreci olasılığının ortaya çıkmasıyla gördük. Bunun devamı gelecektir çeşitli alanlarda, diye tahmin ediyorum."

Prof. Dr. Özgür Orhangazi, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanması ile ilgili bir soru üzerine de şöyle konuşmuş: "Yapılan hesaplara göre 30 milyar dolara yakın bir miktarda müdahale ile kurdaki yükseliş şimdilik engellenmişe benziyor. Dolayısıyla hak, hukuk, adalet talebinin emek yanlısı bir ekonomik programla birleştirilip toplumsallaştırılması ihtiyacı halen önümüzde duruyor."

Haber Merkezi

