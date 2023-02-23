AFAD: 8 bin 550 artçı sarsıntı kaydedildi

AFAD, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından 8 bin 550 artçı sarsıntının meydana geldiğini, 4 ayda kaydedilecek deprem sayısının, 17 günde gerçekleştiğini açıkladı.

AA

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