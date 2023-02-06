AFAD, depremin büyüklüğünü 7,7 olarak revize etti

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca (AFAD), saat 04.17'de, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen depremin büyüklüğünün, ayrıntılı sismolojik çalışmalar sonrası 7,7 olarak revize edildiği bildirildi.

10 ilde 912 kişi vefat etti, 5385 kişi yaralandı, 2818 bina yıkıldı AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bu sabah 04.17'de Pazarcık (Kahramanmaraş) da meydana gelen depremin büyüklüğü yapılan ayrıntılı sismolojik çalışmalarla 7,7 olarak revize edilmiştir." ifadeleri kullanıldı. AA

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