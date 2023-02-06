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10 ilde 912 kişi vefat etti, 5385 kişi yaralandı, 2818 bina yıkıldı

06 Şubat 2023, Pazartesi 13:12
Cumhurbaşkanı Erdoğan depremden etkilenen 10 ilde 912 vatandaşın vefat ettiğini, 5385 yaralı olduğunu ve 2818 binanın yıkıldığını açıkladı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve 10 ili etkileyen 7,7 büyüklüğündeki depreme ilişkin çalışmaları koordine etmek üzere AFAD Başkanlığına geldi.

"Şu ana kadar  912 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 5 bin 385 vatandaşımız yaralanmıştır"

Erdoğan, AFAD Koordinasyon Merkezi'ndeki değerlendirmelerin ardından yaptığı basın toplantısında şunları kaydetti:

"Bu gece saat 04.17'de son bir asırda yaşadığımız 1939 Erzincan depreminden sonraki en büyük felaketle sarsıldık.

Devletimiz, deprem anından itibaren tüm kurumlarıyla harekete geçmiştir, valiliklerimiz kendi illerindeki tüm imkanları seferber etmiştir.

Depremden etkilenen 10 ilimize mevcut valiliklerimizin yanına onlarla birlikte çalışacak 10 vali daha görevlendirilmiştir.

Halihazırda 9 bin personel arama kurtarma çalışması yürütmekte, bölgeye dışarıdan ulaşanlarla bu sayı sürekli artmaktadır.

Şu ana kadar  912 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 5 bin 385 vatandaşımız yaralanmıştır.

Depremin ağır hasara yol açtığı illerimizde yıkılan binaların altında kalan vatandaşlarımızın tespiti ve kurtarma faaliyeti kesintisiz şekilde sürüyor."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremin ardından bölgedeki yetkililerden bilgi aldı.

Öte yandan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara ve Kilis Valisi Recep Soytürk ile Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan ile telefonda görüştü.

Erdoğan görüşmelerde, depremden etkilenen bölgelerdeki durum ve arama kurtarma çalışmaları hakkında bilgi aldı.

AA

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