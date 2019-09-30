Bilim insanlarına göre, İstanbul’u sallayan iki deprem büyük depremin habercisi. Prof. Dr. Naci Görür, büyüklüğü 7,6’ya ulaşabilecek bu depremin daha yakınlaştığı görüşünde.

'İstanbul 5 felaketle karşı karşıya' 20 yıldır değişen ne? Konuşan çok tedbir alan yok Depreme hazır mıyız? DW Türkçe’nin haberine göre, İstanbul’un böylesine bir depreme hazır olmadığını ifade eden Görür, ““İstanbul Marmara Denizi’nin kıyılarına kurulmuş bir şehir. Marmara Denizi’nin oluşum nedeni bizzat içinden geçen Kuzey Anadolu Fay Hattı. Hal böyleyken İstanbul’un bu asra kadar depremi yeterince algılamamış olmaması affedilecek şey değil. İktidarın bunca zamandır elinde onca imkân varken İstanbul’u ve İstanbulluları büyük depreme hazırlamamış olması da affedilir şey değil. Şimdi olağanüstü bir gayret gösterilmezse, büyük depremden sonra yaşanacak kargaşayı düşünmek bile istemiyorum. Bu durumda herkesin kendisini en kötü senaryoya hazırlaması gerekiyor. Deprem anı için eğitiminizi alın, acil durumda gideceğiniz yeri belirleyin, kriz planınızı yapın, evde kafanıza düşecek şeyleri başucunuzdan kaldırın, birer deprem çantası hazırlayın” dedi.

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