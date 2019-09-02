AGİT: Türkiye'de gazetecilerin gözaltına alınması endişe verici

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Medya Özgürlüğü Temsilcisi Harlem Desir, Türkiye'de bazı illerdeki belediye başkanlarının görevden alınması sonrası yapılan gösterileri takip eden gazetecilerin gözaltına alınmasından dolayı endişe duyulduğunu dile getirdi.

"Gazetecilere özgürce çalışma ortamının her koşulda sağlanması gerekir ve hiçbir haberci işini yaptığı için hapse girmemelidir" ifadeleri kullanılan açıklamada Mezopotamya Haber Ajansı muhabirleri Ziyan Karahan, Ahmet Kanbal, Mehmet Şah Oruç ile Jinnews muhabirleri Yelda Özbek, Rojda Aydın, Nurcan Yalçın ve Halime Parlak'ın 19-20 Ağustos tarihlerinde Diyarbakır ve Mardin'de gözaltına alınmaları ve ardından serbest bırakılmaları ile ilgili gelişmelere yer verildi.

Bu isimlerin yanı sıra Özgür Gelecek gazetesi muhabiri Taylan Özgür Öztaş ve Etkin Haber muhabiri Tunahan Turhan'ın da 22 Ağustos'da İstanbul'da gözaltına alındığı, benzer şekilde Evrensel Gazetesi çalışanı Ayşegül Tezören'in de İstanbul'daki evinden 20 Ağustos'da alındığı ve daha sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldıkları belirtildi.