AİHM’e rağmen cezaevi sürgünleri devam ediyor

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) ‘aile hayatına saygı yükümlüğünü ihlâl’ kararına rağmen görevden alınan 32 belediye eşbaşkanından tutuklu bulunan 24’ü, ikametgâhlarından farklı illerdeki cezaevlerine sevk edildi.

Abdülkerim Avşar ve Abdülkerim Tekin adlı hükümlülerin istemleri dışında ailelerinden uzak bir cezaevine nakledilmeleri nedeniyle yapılan başvuruları Ekim 2019’da karara bağlayarak Türkiye’yi tazminata mahkûm etti. Türkiye’nin her iki başvurucunun “aile hayatına saygı yükümlüğünü” ihlâl ettiği kararına varan AİHM, her başvurucu için 6 bin Euro tazminat ödenmesine hükmetti. Ancak AİHM’in verdiği bu ihlâl kararına rağmen, tutuklu ve hükümlülerin istemleri dışında ikametgâhlarından uzak cezaevlerine sevk edilme politikası sürdürülmeye devam ediliyor.

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