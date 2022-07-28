AKP’li başkana askeri tören

AK Parti Tunceli İl Başkanı Sercan Özaydın’ın, Çemişgezek Gedikler Jandarma Karakol Komutanlığı’nı ziyareti sırasında yaşanan görüntüler tartışmalara neden oldu.

Ziyaret sırasında Özaydın ve beraberindeki AK Parti ilçe yöneticileri, askeri törenle karşılandı. Askeri tören kıtasını selamlayan Özaydın’a brifing de verildi. Ziyarete ilişkin fotoğraf ve bilgiler AKP’li Çemişgezek Belediye’sinin Twitter hesabınla paylaşıldı. Ancak gelen tepkiler üzerine paylaşım kısa süre sonra silindi. Halk TV’nin haberine göre, “Türk siyasi tarihinde, TSK tarihinde böyle bir ziyaretin, karşılamanın örneği yok” denilerek, “Eskiden bu törenlerle başbakan, bakanlar ve valiler karşılanıyordu. Askeri yetkililer olayı doğruluyor. Karakol jandarma komutanının inisiyatifi ile gerçekleştiğini söylüyorlar. İl Jandarma Komutanlığı ya da il valiliğinin, ilçe jandarma komutanlığının böyle bir talimatının olmadığını söylüyorlar. Ne derece doğru bilemiyoruz.” ifadeleri kullanıldı. Haber Merkezi

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