AKP’li Furkan Bölükbaşı gözaltına alındı

AKP’ye yakınlığıyla bilinen sosyal medya kullanıcısı Furkan Bölükbaşı, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik bir paylaşımı alıntılayarak, “Menderes’in sonunu Kemalizme yaptığı şirinlikler getirmişti. İnşallah Müslümanların mevcut iktidarı da aynı akıbete uğramadan kendine çeki düzen verir” yazdı.
Sosyal medyada kısa sürede gündem olan Bölükbaşı, paylaşımını kaldırdı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ise Bölükbaşı hakkında “Cumhurbaşkanına Suikast ve Fiili Saldırı (Tehdit)” suçlamasından re’sen soruşturma başlattı. Bölükbaşı, gözaltına alındı.
Ankara - Anka