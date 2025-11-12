"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
12 KASIM 2025 ÇARŞAMBA - YIL: 56

AKP’li Furkan Bölükbaşı gözaltına alındı

12 Kasım 2025, Çarşamba
AKP’ye yakınlığıyla bilinen sosyal medya kullanıcısı Furkan Bölükbaşı, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik bir paylaşımı alıntılayarak, “Menderes’in sonunu Kemalizme yaptığı şirinlikler getirmişti. İnşallah Müslümanların mevcut iktidarı da aynı akıbete uğramadan kendine çeki düzen verir” yazdı.

Sosyal medyada kısa sürede gündem olan Bölükbaşı, paylaşımını kaldırdı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ise Bölükbaşı hakkında “Cumhurbaşkanına Suikast ve Fiili Saldırı (Tehdit)” suçlamasından re’sen soruşturma başlattı. Bölükbaşı, gözaltına alındı.

Ankara - Anka

Okunma Sayısı: 183
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Sudan için ateşkes çağrısı

    Ordu'da göçük altında kalan işçiyi arama çalışmalarına yeniden başlandı

    Herzog'dan Netanyahu'yu affetmesini istedi

    KKTC açıklarında 5,2 büyüklüğünde deprem

    İsrail yardımları hâlâ engelliyor

    Sanayi üretimi dibi gördü

    Tahran’da su, karneyle dağıtılıyor

    MSB, şehit askerlerimizin kimlik bilgilerini paylaştı

    AİHM kararlarına uymak bir zorunluluktur

    Milyonlar kara listede - İcra dosyaları kabarıyor

    Uçak kazası şehitlerimizin şehadet haberleri ailelerine ulaştırıldı

    BM: Faşir'deki yağma sebebiyle hamile kadınlar sokaklarda doğum yaptı!

    Rusya: Ukrayna'nın Rus savaş uçağını kaçırma operasyonunu engelledik

    'İsrail'in idam yasası Filistinli tutuklulara yönelik "toplu cinayet" girişimi'

    Sıcaklıklar kademeli olarak düşecek

    Petro: ABD güvenlik kurumlarıyla iletişim ve istihbarat paylaşımını askıya aldık

    AKP’li Furkan Bölükbaşı gözaltına alındı

    Tahran’da su, karneyle dağıtılıyor

    Diyarbakır'da viyadük inşaatında iskele çöktü: 4 işçi öldü, 1 işçi yaralandı

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Uçak kazası şehitlerimizin şehadet haberleri ailelerine ulaştırıldı
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    MSB, şehit askerlerimizin kimlik bilgilerini paylaştı
    Genel

    BM: Faşir'deki yağma sebebiyle hamile kadınlar sokaklarda doğum yaptı!
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    'İsrail'in idam yasası Filistinli tutuklulara yönelik "toplu cinayet" girişimi'
    Genel

    Diyarbakır'da viyadük inşaatında iskele çöktü: 4 işçi öldü, 1 işçi yaralandı
    Genel

    Petro: ABD güvenlik kurumlarıyla iletişim ve istihbarat paylaşımını askıya aldık
    Genel

    AİHM kararlarına uymak bir zorunluluktur
    Genel

    Sıcaklıklar kademeli olarak düşecek

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.