Alparslan Kuytul tahliye edildi

İş insanı Koray Sarısaçlı’nın 8 Eylül 2021 tarihinde 4 kişi tarafından kaçırılıp, 13 gün sonra serbest bırakılmasına ve bir doktorun tehdit edilmesine ilişkin açılan davada aralarında, kapatılan Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı’nın kurucusu Alparslan Kuytul’un da bulunduğu 4’ü tutuklu 13 sanık, dün görülen duruşmada hakim karşısına çıktı.

t24’ün haberine göre, savunmasında iş insanı Sarısaçlı’nın dosyaya yansıyan beyanlarını kabul etmediğini dile getiren Kuytul, “İddia edilen adam kaçırma olayı kurgudan ibarettir. Ben kimsenin kaçırılması gibi bir talimat vermedim. Ortada bir suç örgütü yoktur. Kimseye zorla senet imzalatılmadı. Suçlamaları reddediyorum. Tahliyemi ve beraatimi talep ederim” dedi. Avukat beyanlarının ardından ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Alparslan Kuytul ile R.T.’nin tahliyesine, diğer sanıkların mevcut halinin devamına hükmederek eksik hususların giderilmesi için duruşmayı erteledi. Haber Merkezi

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