Ankara’da “Keşmir Dayanışma Günü” kutlandı

Pakistan’ın Ankara Büyükelçiliğinde “Keşmir Dayanışma Günü” etkinliği düzenlendi.

Büyükelçilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, etkinliğe eski Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, eski Tarım Bakanı Mehmet Mehdi Eker, İslam Ülkeleri İstatistik, Ekonomik ve Sosyal Araştırma ve Eğitim Merkezi (SESRIC) Genel Müdürü Zehra Zümrüt Selçuk, milletvekilleri, medya, düşünce kuruluşlarıyla sivil toplum temsilcileri katıldı. Pakistan’ın Ankara Büyükelçisi Yusuf Cüneyd burada yaptığı konuşmada, Keşmir anlaşmazlığının kökenine ve mevcut durumuna değinerek anlaşmazlığın bölgesel bir çatışmadan çok daha fazlası, uluslararası toplumun adalet ve insan haklarına olan bağlılığının bir turnusol testi olduğunu belirtti. AA

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