Asıl kıyamet Şubat faturalarında

Dünya gazetesi yazarı Alaattin Aktaş peş peşe gelen enerji zamları sonrası yaptığı değerlendirmede, “Asıl kıyameti Şubat faturalarında göreceğiz!” dedi.

Aktaş, iktidarın enflasyon hedefinin tutmayacağını öngörürken, “Bu yıl tek haneli enflasyonu unutmamız gerekiyor” ifadesini kullandı. Aktaş, KRT TV’de yayınlanan Semra Topçu ile Haftanın Panoraması programında zamları ve enflasyonu değerlendirdi. Aktaş, “İnsanlar şuna isyan ediyorlar, çok haklı olarak elektrik faturaları çok büyüdü. Doğru düzenlenmiş haliyle bile yani Aralık ayı eski fiyattan, Ocakta tüketilen yeni fiyattan düzenlenmiş haliyle bile çok ciddî bir artış var. Biz asıl kıyameti Şubat ayında gelecek faturalarda göreceğiz. Hepsi yeni fiyattan düzenlenecek” ifadesini kullandı. Haber Merkezi

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