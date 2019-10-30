Asıl sorumlu Batı emperyalizmi

Türkiye Yazarlar Birliğince, Ermeni tehcirinin asıl sorumlusunun ABD ve Batı emperyalizmi olduğu belirtildi. Türkiye Yazarlar Birliği, yaptığı yazılı açıklama ile ABD Temsilciler Meclisince kabul edilen sözde “Ermeni soykırımı” kararına tepki gösterdi.

Avrupa ve Amerika tarihinin soykırımsız yazılamayacağı ve ötekini yok etmenin, Avrupa ile Amerika’nın sistematik siyaseti olduğu belirtilen açıklamada, Amerika kıt’asının, beyazların yok ettiği yerli kavimler ve kabilelerin vatanı olduğuna işaret edildi. Açıklamada, “ABD, etnik temizlik üzerine kurulmuş bir devlettir. Amerika’nın yerlisi Kızılderili nüfus bugün, ancak folklorik bir malzeme olacak kadar bırakılmıştır. Soykırım ustalarının bugün yaptığı, madrabazlıktan başka bir şey değildir” ifadeleri kullanıldı. Sözde soykırım iddialarının Türk milleti ve tarihi nezdinde bir karşılığının olmadığı vurgulanan açıklamada, şunlara yer verildi: “Bu yüzyılın başında Türkiye nüfusunun neredeyse dörtte biri gayrimüslimlerden oluşuyordu. 19. yüzyılda Batı emperyalizminin gayrimüslim unsurlar üzerinde yürüttüğü politikalar, onları ülkemizde yaşayamaz hale getirdi. Ermeni tehcirinin asıl sorumlusu ABD ve Batı emperyalizmidir. Asırlardır bir arada yaşayan toplumları devletimize karşı kışkırtan onlardır.”

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‘Mutabakatın ruhuna aykırı’

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, ABD Temsilciler Meclisi’nde alınan kararlara ilişkin paylaşımda bulundu. Tarihî hadiselerin, parlamento sıralarında ideolojiler ışığında değil, tarihçiler ve araştırmacılar tarafından bilimin ışığında ortaya çıkarılması gerektiğinin altını çizen Oktay, şunları kaydetti: “Zamanlaması hepimizi düşündüren bu yanlı tehditlere boyun eğmeyecek, ne terörle mücadelemize ne de tarihimize kara çaldırmayacağız. ABD Temsilciler Meclisi’nde dün onaylanarak Senato’ya gönderilen yaptırım tasarısı ve sözde Ermeni soykırımını tanıyan karar hukuka, ABD ile Suriye konusunda vardığımız mutabakatın ruhuna aykırıdır.”