Aşıyı yaparız, imkân verilsin

4 yıl önce mesleğinden ihraç edilen Doç. Dr. Mustafa Ulaşlı, Koronavirüs aşısının geliştirilmesinin mümkün olduğunu söyledi.

Ulaşlı, 2002-2005 yılları arasında Princeton Üniversitesi Moleküler Biyoloji Genetik Anabilim Dalı’nda 3 yıl araştırma görevlisi olarak çalıştı, 2007 yılında Utrech Üniversitesi Tıbbı Biyoloji Genetik Anabilim Dalı’nda doktora yaptı. 2011-2016 yılları arasında Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbı Biyoloji Ana Bilim Dalı’nda doçent olarak görev yapan Ulaşlı, Koronavirüs çalışmalarını şöyle anlattı: “4 yıl boyunca Korona virüsler üzerine çalıştım. TÜBİTAK’a proje verdim. İki virüs arasındaki etkileşimi engellersem bu virüsün enfeksiyonunu durdurabilirim yaklaşımı idi. TÜBİTAK’tan bana ‘Verdiğiniz matematik projesi’ diye dönüş yapıldı. Ben Sağlık Bilimi’ne proje vermiştim. Hakkındaki soruşturmada, Nisan 2017’de takipsizlik verildiğini, görevine iade edilmeyi beklediğini belirten Ulaşlı, Türkiye’de aşı yapılması konusunda şunları söyledi: “Kesinlikle mümkün. Türkiye’de hem alt yapı itibarıyla hem de bilimsel donanım itibarıyla bu aşıyı yapabilecek bilimsel heyet de alt yapı da var. Yeter ki fırsat verilsin.”