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Atıklar, evleri aydınlatacak

26 Temmuz 2019, Cuma 22:08
80 milyon liralık yatırımla Kırşehir’de hayvanî atıkları elektriğe dönüştürecek biyogaz tesisi inşaatına başlayan Emin Enerji, ilk etapta 14 bin hanenin elektrik ihtiyacını karşılamayı hedefliyor.

Emin Grup bünyesinde hizmet veren Emin Enerji, 80 milyon liralık yatırımla Kırşehir’de biyogaz tesisinin inşaatına başladı. 2020 yılının ilk ayında hizmete girmesi planlanan biyogaz tesisinin yılda 24 milyon kilovatsaat elektrik üretimi yapması ve 14 bin hanenin elektrik ihtiyacını karşılaması hedefleniyor.

Kırşehir’de hayvansal atıkları elektriğe dönüştürecek biyogaz tesisinin inşaatına başlandı. Emin Enerji’nin ilk etapta 40, daha sonra kapasite artışı ve ek tesislerle 80 milyon liralık yatırımla 2020 yılının Ocak ayında hizmete hazır hale getirmeyi planladığı tesisin ilk lansmanı Kırşehir’de yapıldı. 

Yapılan yatırımla ilgili konuşan Emin Grup Yönetim Kurulu Başkanı Emin Üstün, Kırşehir’e yapılacak toplamda 80 milyon liralık biyogaz tesisiyle bölgenin ekonomisi ve istihdamına önemli bir katkı sağlanacağını belirtti. Üstün, “3 MW gücünde olacak biyogaz tesisinin, tam kapasiteyle hizmete geçtiğinde yılda 24 milyon kilovatsaat elektrik üretimi yapmasını hedefliyoruz.” açıklamasında bulundu. Emin Enerji Genel Müdürü Ünal Bozalp ise, “Bölgede bir sorun haline gelen, çevreyi ve yeraltı sularını kirleten hayvansal atıklar bertaraf edilerek elektriğe dönüşecek. Özellikle atıklardan arınacak suların kirlenmesi önlenecek. Atıklardan üretilecek enerji gücüyle yaklaşık 14 bin hanenin elektrik ihtiyacı karşılanacak.” dedi.   

İstanbul - Reyhan Keser

Haber Merkezi

Etiketler: Kırşehir, atık, geri dönüşüm, enerji
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