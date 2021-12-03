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3 ARALIK 2021 CUMA - YIL: 52

Avrupa Konseyi, Türkiye için resmi bildirimde bulundu

03 Aralık 2021, Cuma 13:36
Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, dünkü oylama sonucu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) kararı uyarınca iş insanı Osman Kavala’yı tahliye etmeyen Türkiye için ihlal sürecinin ilk aşamasını başlatmasının ardından Ankara’ya resmi bildirimde bulundu.

Bu resmi bildirimde, Ankara'nın sorumluluklarını yerine getirmeme konusunda ısrar etmesi halinde ihlal sürecinin ikinci aşaması olarak Avrupa Konseyi’nin Türkiye’yi toplu şekilde AİHM’e şikayet etme niyetinde olduğu uyarısı yapıldı.

AİHM’in bu konuda Türkiye’yi suçlu bulması halinde üyeliğin veya oy hakkının askıya alınması da içinde olmak üzere Ankara aleyhine yaptırımlar gelebilecek. Bununla birlikte Avrupa Konseyi yetkilileri bu sürecin 8 ay sürebileceğini belirtiyor.

Yapılan yazılı açıklamada, Avrupa Konseyi’nin 2 Şubat’ta yapacağı toplantıda Türkiye’yi toplu halde AİHM’e şikayet etme kararını gözden geçireceğini belirtilerek, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 46 maddesi uyarınca Ankara’ya en geç 19 Ocak tarihine kadar gönderilen bildirime yanıt vermesi istendi.

Bu tarihe kadar Türkiye Kavala’yı serbest bırakmadığı takdirde Bakanlar Komitesi, ikinci bir oylama yapacak ve üyelerin üçte ikisinin “evet” demesi halinde toplu halde Ankara AİHM’e şikayet edilecek.

Euronews Türkçe

Etiketler: Avrupa Konseyi, Türkiye, resmi bildirim
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