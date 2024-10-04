Ayakçılar yargılandı, azmettiriciler dışarıda

Öldürülen Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı eski Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş’in eşi Ayşe Ateş, Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü’ndeki salonda görülen duruşmanın ardından değerlendirmede bulundu.

Sinan Ateş cinayeti hakkındaki 22 sanıklı davada karar

Ayşe Ateş, cinayetin ardından toplanan deliller ışığında bir dosya oluşturulduğunu ancak dosyanın “ayakçılar” ve “azmettiriciler” olarak ikiye ayrıldığını söyledi. “Burada yapılan yargılamada ayakçılar yargılandı” ifadesini kullanan Ateş, “cinayetin azmettiricilerinin elini kolunu sallayarak dışarıda dolaştıklarını” savundu.

Ayşe Ateş, “Onlar oturdukları kürsülerden adil bir yargılanma yapılmaması, hukuku çiğnemek, suçluların üstün olduğu bir ortam oluşturmak, suçluları yargılatmamak için bize parmak sallıyorlar ve o parmak sallamanın, o tehditlerin sonucunu bugün yaşadık” dedi.

Haber Merkezi

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Ateş’in ablasına saldırı

Sincan Cezaevi Kampüsü’nde görülen Sinan Ateş suikastı davasında karar için verilen ara sonrası kafeterya kısmında Sinan Ateş’in ablası Selma Ateş ve eşine M.K. isimli bir kişi saldırdı. Saldırı sonrası anne Saniye Ateş rahatsızlandı. Sağlık görevlileri Saniye Ateş’e müdahalede bulunuldu, anne Ateş daha sonra hastaneye kaldırıldı. Sinan Ateş’in eşi Ayşe Ateş, “Sinan’ı öldürdünüz sıra bize mi geldi?” diyerek tepki gösterdi. Saldırgan gözaltına alındı.

Ankara - Anka