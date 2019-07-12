AYM: Cenazeye engel hak ihlâli

Anayasa Mahkemesi, örgüt üyesi olduğu gerekçesiyle tutuklu yargılanan kişinin, kardeşinin cenaze törenine katılmasına izin verilmemesinin hak ihlâli olduğuna hükmetti.

15 Temmuz darbe girişimi sonrası görevden ihraç edilen bu kişiye 10 bin TL tazminat ödenecek. Abuzer Uzun, Ceyhan Cumhuriyet savcısı olarak görev yapmaktayken örgüte üye olmak suçundan hakkında açılan ceza soruşturması kapsamında 20 Temmuz 2016’da tutuklandı. Uzun’un polis memuru olan kardeşi 19 Ağustos’ta uğradığı bıçaklı saldırı sonucunda vefat etti. Euronews’in haberine göre, Abuzer Uzun haberi alır almaz masrafları kendi karşılamak üzere cenazeye katılmak için izin istedi. Ceza İnfaz Kurumu bu kişinin tehlikeli tutuklu statüsünde bulunmadığını savcılığa bildirdi. İlçe Emniyet Müdürlüğü de tutuklunun cenazeye katılmasında güvenlik açısından bir sakınca olmadığını bildirdi. Ancak Ceyhan İlçe Jandarma Komutanlığı ise başvurucunun “PDY”ye üye olma suçundan tutuklu bulunması ve hapishanedeki jandarma karakolunda görevli personel sayısının yetersiz olmasından dolayı cenaze merasimi esnasında güvenlik zafiyeti oluşacağını savundu.

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