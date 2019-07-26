AYM, CHP'nin KHK itirazlarını karara bağladı

Anayasa Mahkemesi (AYM) Genel Kurulu, Kanun Hükmünde Kararnamelerin (KHK) kabul edilmesine dair CHP tarafından yapılan itirazları karara bağladı. Mahkeme, eşlerinden dolayı kişilerin pasaportlarının iptal edilemeyeceğine ve üniversitesi kapatılan öğrencilerin fazladan kayıt ücreti vermemesi gerektiğine hükmetti.

Olağanüstü Hal (OHAL) döneminde çıkarılan bazı KHK'ların kabul edilmesini öngören 5 kanuna yapılan itiraz hakkında AYM'nin yaptığı esastan inceleme perşembe akşamı sonuçlandı. Yüksek Mahkeme Genel Kurulu, iptal taleplerinden bir kısmını kabul ederken diğerlerini reddetti.

Eş durumundan pasaport iptal edilemeyecek

667 sayılı KHK'nın kabul edilmesini öngören 6749 sayılı kanunun 5. maddesinde "pasaportu iptal edilen kişilerin eşlerine ait pasaportların genel güvenlik açısından mahzurlu görülmesi halinde İçişleri Bakanlığınca iptal edilebileceği" hükmü yer alıyor.

AYM, bu hükmün Anayasa'ya uygun olmadığına ve iptal edilmesi gerektiğine karar verdi. Karara göre, KHK ile ihraç edilen ve pasaportu iptal edilen kişilerin eşlerine pasaport engeli getirilemeyecek.

Üniversiteleri kapatılan öğrencilerin ödemeleri gereken ücret

Aynı yasanın 2. maddesinde KHK ile üniversiteleri kapatılan öğrencilerin devlet veya vakıf üniversitelerine yerleştirilmeleri öngörülüyor.

Yasada, "Bu şekilde yerleştirilen öğrenciler, mezun oluncaya kadar vakıf yükseköğretim kurumlarına ödemeleri gereken ücretleri ilgili üniversiteye ödemeye devam ederler." ifadeleri yer alıyor.

AYM'nin kararında bu hükmün de Anayasa'ya aykırı olduğu ve iptal edilmesi gerektiği sonucuna vardı.

Kabul edilmeyen itirazlar

Mahkeme diğer yandan CHP'nin itirazlarından çoğunu reddetti. AYM tarafından iptal edilmeyen hükümler şöyle:

"Harp Akademileri, askeri liseler ve astsubay hazırlama okulları kapatılmıştır." hükmü,

"Gözaltı süresinin 30 günü geçemeyeceği", "tutuklu-avukat görüşmelerinin teknik cihazla kaydedilebileceği, görüşmelerin gün ve saatlerinin sınırlandırılabileceği" şeklindeki düzenlemeler,

"Bakanlar Kurulu kararıyla ülke genelinde ilan edilen olağanüstü hal kapsamında, darbe teşebbüsü ve terörle mücadele çerçevesinde alınması zaruri olan tedbirler ile bunlara ilişkin usul ve esasları belirleyen bu Kanun kapsamında karar alan ve görevleri yerine getiren kişilerin bu görevleri nedeniyle hukuki, idari, mali ve cezai sorumluluğu doğmaz." ifadesi.

Anayasa Mahkemesi ayrıca Genelkurmay Başkanlığı'ndaki atamaların Cumhurbaşkanı tarafından yapılacağına dair kanun maddesinin daha önce karara bağlandığı gerekçesiyle bu itirazın incelenmesine yer olmadığına hükmetti.