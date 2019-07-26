"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
26 TEMMUZ 2019 CUMA - YIL: 50

AYM, CHP'nin KHK itirazlarını karara bağladı

26 Temmuz 2019, Cuma 11:31
Anayasa Mahkemesi (AYM) Genel Kurulu, Kanun Hükmünde Kararnamelerin (KHK) kabul edilmesine dair CHP tarafından yapılan itirazları karara bağladı. Mahkeme, eşlerinden dolayı kişilerin pasaportlarının iptal edilemeyeceğine ve üniversitesi kapatılan öğrencilerin fazladan kayıt ücreti vermemesi gerektiğine hükmetti.

Olağanüstü Hal (OHAL) döneminde çıkarılan bazı KHK'ların kabul edilmesini öngören 5 kanuna yapılan itiraz hakkında AYM'nin yaptığı esastan inceleme perşembe akşamı sonuçlandı. Yüksek Mahkeme Genel Kurulu, iptal taleplerinden bir kısmını kabul ederken diğerlerini reddetti.

Eş durumundan pasaport iptal edilemeyecek

667 sayılı KHK'nın kabul edilmesini öngören 6749 sayılı kanunun 5. maddesinde "pasaportu iptal edilen kişilerin eşlerine ait pasaportların genel güvenlik açısından mahzurlu görülmesi halinde İçişleri Bakanlığınca iptal edilebileceği" hükmü yer alıyor.

AYM, bu hükmün Anayasa'ya uygun olmadığına ve iptal edilmesi gerektiğine karar verdi. Karara göre, KHK ile ihraç edilen ve pasaportu iptal edilen kişilerin eşlerine pasaport engeli getirilemeyecek.

Üniversiteleri kapatılan öğrencilerin ödemeleri gereken ücret

Aynı yasanın 2. maddesinde KHK ile üniversiteleri kapatılan öğrencilerin devlet veya vakıf üniversitelerine yerleştirilmeleri öngörülüyor.

Yasada, "Bu şekilde yerleştirilen öğrenciler, mezun oluncaya kadar vakıf yükseköğretim kurumlarına ödemeleri gereken ücretleri ilgili üniversiteye ödemeye devam ederler." ifadeleri yer alıyor.

AYM'nin kararında bu hükmün de Anayasa'ya aykırı olduğu ve iptal edilmesi gerektiği sonucuna vardı.  

Kabul edilmeyen itirazlar

Mahkeme diğer yandan CHP'nin itirazlarından çoğunu reddetti. AYM tarafından iptal edilmeyen hükümler şöyle:

"Harp Akademileri, askeri liseler ve astsubay hazırlama okulları kapatılmıştır." hükmü,

"Gözaltı süresinin 30 günü geçemeyeceği", "tutuklu-avukat görüşmelerinin teknik cihazla kaydedilebileceği, görüşmelerin gün ve saatlerinin sınırlandırılabileceği" şeklindeki düzenlemeler,

"Bakanlar Kurulu kararıyla ülke genelinde ilan edilen olağanüstü hal kapsamında, darbe teşebbüsü ve terörle mücadele çerçevesinde alınması zaruri olan tedbirler ile bunlara ilişkin usul ve esasları belirleyen bu Kanun kapsamında karar alan ve görevleri yerine getiren kişilerin bu görevleri nedeniyle hukuki, idari, mali ve cezai sorumluluğu doğmaz." ifadesi.

Anayasa Mahkemesi ayrıca Genelkurmay Başkanlığı'ndaki atamaların Cumhurbaşkanı tarafından yapılacağına dair kanun maddesinin daha önce karara bağlandığı gerekçesiyle bu itirazın incelenmesine yer olmadığına hükmetti.

Euronews Türkçe

Etiketler: AYM, KHK, pasaport, OHAL, CHP
Okunma Sayısı: 447
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Hakkari'de bir asker şehit oldu

    'Türkiye sosyal medyayı dinleme ve izleme amaçlı kullanıyor'

    Temel ihtiyaçlar bir yılda 1176 lira arttı

    Esad rejimi İdlib'de bir haftada 81 sivili katletti

    Ankara merkezli 7 ilde silah tüccarlarına operasyon

    Rusya: Türkiye ile Doğu Akdeniz'de iş birliği yapabiliriz

    AYM, CHP'nin KHK itirazlarını karara bağladı

    Şahin: Yüksek İstişare Kurulu üyeleri 15 bin lira maaş alıyor

    İstanbul'da sahte kimlik operasyonu: 161 kişi gözaltına alındı

    Erdoğan kabinede değişiklik için 23 Haziran travmasının atlatılmasını mı bekliyor?

    Tüketim harcamalarında en büyük pay konut ve kira giderlerinde

    AB'den Johnson'a: May'in onayladığı Brexit anlaşması müzakereye açılmayacak

    Pompeo: Türkiye'ye daha fazla yaptırım gelebilir

    Millî gelirin % 15’i israfa

    Şekersiz şeker hastalığına dikkat

    EYT’liler: Yok deseler de gündemde olacağız

    Ahlat Köşkü’ne AYM’den iptal

    Küresel ısınma korkutuyor

    ABD'den Türkiye'ye yaptırım açıklaması

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Aşırı terleme hangi hastalıkların belirtisidir?
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    “Seçimli otokrasi”
    Genel

    Ahlat Köşkü’ne AYM’den iptal
    Genel

    Şekersiz şeker hastalığına dikkat
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Atilla YILMAZ

    Bediüzzaman’ın İngilizlerle mücadelesi ve ‘Kürt Teali’ çarpıtması
    M. Latif SALİHOĞLU

    İsraf ve savurganlık âfeti
    Risale-i Nur'dan

    Sünnete sarılan manen yükselir
    Süleyman KÖSMENE

    Cennet ehlinin efendileri
    İbrahim ERSOYLU

    Yeni Asya’ya kuvvet vermek

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.