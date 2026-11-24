Halk TV’ye kayyım atanmasının ardından kanaldan ayrılan bir grup gazeteci, "Halk Televizyonu" adıyla YouTube ve sosyal medya platformları üzerinden yayın hayatına başladı.

Halk TV’ye kayyım atanması kararının ardından kanal ile yollarını ayıran bir grup gazeteci, bağımsız yayıncılık faaliyetlerini dijital mecralarda sürdürme kararı aldı. Gazetecilerin bir araya gelerek kurduğu "Halk Televizyonu", YouTube ve çeşitli sosyal medya platformları üzerinden yayın hayatına resmen başladı. Yeni yayın oluşumu, izleyicileriyle ilk buluşmasını 23 Kasım günü saat 20.00’de gerçekleştirdiği canlı yayınla yaptı. "Halk haberciliğinden vazgeçmiyoruz" Halk Televizyonu’nun resmi sosyal medya hesaplarından yapılan kuruluş açıklamasında, gazetecilik ilkelerine ve halkın haber alma hakkına vurgu yapıldı. Türkiye ve dünyadaki sıcak gelişmelerin; siyaset, ekonomi, toplum ve medya gündeminin haber, yorum ve analizlerle izleyiciye aktarılacağı duyuruldu. Kanaldan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Halk Televizyonu, gazetecilikten ve halkın haber alma hakkından yana yayıncılık anlayışıyla ilk canlı yayınıyla izleyici karşısına çıkıyor. Türkiye ve dünyadan gelişmeler, gündemin öne çıkan başlıkları, siyasetin nabzı, ekonomi, toplum, medya ve gazetecilik gündemi; haber, yorum ve analizleriyle Halk Televizyonu ekranlarında." "Halk haberciliğinden vazgeçmiyoruz" mesajıyla tamamlanan duyuruda, izleyicilere YouTube kanalına abone olmaları, canlı yayın bildirimlerini açmaları ve içerikleri paylaşarak destek vermeleri çağrısında bulunuldu. (ANKA)

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