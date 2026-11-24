İsrailli gazeteci Yinon Magal, Kanal 14 yayınında Arap partilerinin seçim zaferini hazmedemeyerek İsrail vatandaşı Filistinlileri yeni bir Nekbe ve sürgünle tehdit etti. Programdaki emekli Albay Amir Noy ise Filistinlilere ırkçı hakaretler savurdu.

İsrail'de geçici Başbakan Binyamin Netanyahu’ya yakınlığıyla bilinen sağcı gazeteci Yinon Magal, katıldığı canlı yayında İsrail vatandaşı Filistinlilere yönelik skandal tehditlerde bulundu. 27 Ekim’de gerçekleşen seçimlerde Arap partilerinin 19 milletvekili çıkararak tarihi bir başarıya imza atmasını hazmedemeyen Magal, Filistinlileri topraklarından sürmekle ve "yeni bir Nekbe" yaşatmakla tehdit etti.

Canlı yayında savaş çığırtkanlığı

İsrail’de yayın yapan Kanal 14 televizyonunda konuşan Yinon Magal, seçim sonrası siyasi sürecin bir erken seçimle değil, "İsrail topraklarında Yahudiler ve Araplar arasında çıkacak çok şiddetli ve kanlı bir savaşla" sonuçlanacağını iddia etti.

İsrail nüfusunun yaklaşık yüzde 20'sini oluşturan Filistinlilerin son dönemdeki toplumsal ve siyasi görünürlüğünden duyduğu rahatsızlığı gizlemeyen Magal, Filistinlilerin törenlerde kendi marşlarını okumasını ve "Evin sahibi biziz" söylemini benimsemesini hedef aldı.

Gazze'deki insani dramı örnek göstererek tehdit etti

Konuşmasının devamında İsrail ordusunun saldırıları altındaki Gazze Şeridi’nde yaşanan insani yıkımı ve dondurucu kış şartlarında çadırlarda hayat mücadelesi veren Filistinlilerin durumunu hatırlatan Magal, aynı akıbetin İsrail vatandaşı Filistinlilerin de başına geleceğini savundu.

Magal, yayında şu skandal ifadeleri kullandı: "Şimdi bunu (intifada) Gazze'de yaptılar ve başlarına bir Nekbe geldi. Şimdi hepsi çadırlarda soğuktan donuyor, değil mi? Size söylüyorum, aynı şey İsrail'deki Arapların da başına gelecek."

Sol partilerin koalisyon ihtimali rahatsız etti

Muhalefetteki sol partilerin muhtemel bir hükümet kurma sürecinde Arap partilerine koalisyonda yer verebileceği ihtimaline değinen Magal, bu durumun Filistinlilerin elini daha da güçlendireceğini öne sürdü. Magal tehditlerini şu sözlerle sürdürdü: "Şu an rüzgarı arkalarına almış durumdalar, güçlüler, marşlarını söylüyorlar, Yahudileri dışarı atıyorlar. Sol kesim onlara koalisyonda yer verebilir, bu da işlerini daha da kolaylaştıracaktır. Eğer başlarını kaldırır ve silahlarına sarılırlarsa, bu yeni bir Nekbe ile son bulacaktır."

Emekli albaydan ırkçı hakaretler

Aynı programda söz alan emekli Albay ve televizyon yorumcusu Amir Noy ise Filistinlilere yönelik ırkçı hakaretlerde bulundu. Noy, "Araplar konuşmayı öğrenmeden önce yalan söylemeyi öğrenirler. Yani çocukluklarındaki tüm düşünce dünyasında, anneleri babaları onlara daha ağızlarından 'anne' ve 'baba' kelimesi çıkmadan yalan söylemeyi öğretir." ifadelerini kullanarak büyük tepki çekti.

Ne olmuştu? Seçimlerde tarihi katılım

İsrail Seçim Komisyonu verilerine göre, 27 Ekim'de yapılan genel seçimlere İsrail vatandaşı Filistinlilerin katılım oranı yüzde 80 ile tarihi bir seviyeye ulaşmıştı. İsrail’in 10 milyonu aşkın nüfusunun yaklaşık yüzde 21'ini oluşturan Filistinliler, 120 sandalyeli mecliste (Knesset) 19 sandalye kazanarak tarihi bir temsil gücü elde etmişti.