İktidarın tüm imkânlarını seferber ettiği COP31 zirvesi, beklentileri karşılamadı. Uluslararası basında “Tarihin en kötü COP’u” olarak anılan zirveyi değerlendiren enerji ve iklim uzmanı Önder Algedik, fosil yakıtlardan aşamalı çıkış ifadelerinin bile son taslaktan çıkarıldığını belirterek, “Bilimsel olarak fosil yakıtların hemen bırakılması, siyasî olarak hızla azaltılması gerekiyordu. Ancak hiçbir beklenti karşılanamadı. Bu başarısızlık, fosil düzenin başarısı oldu” dedi.

COP31’de hayal kırıklığı Cumhuriyet’in haberine göre, Türkiye’nin Suudi Arabistan, Rusya, Hindistan ve Avustralya gibi fosil yakıt ticaretinde önemli rol oynayan ülkelerin taleplerini dikkate aldığını savunan Algedik, bu ülkelerle yapılan enerji anlaşmalarına ve Türkiye’nin fosil yakıt bağımlılığına dikkat çekti. Algedik, “Bir avuç fosil devlet, ev sahipliği yapan fosil yakıt ithalatçısı bir ülke var. Bu başarısızlık istenen bir şeydi. Bu başarısızlık onlara yaradı. Bu COP, bir çözümsüzlük COP’uydu” değerlendirmesinde bulundu. Haber Merkezi

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