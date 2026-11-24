İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen "fon soruşturması" kapsamında tutuklu bulunan eski bakan Fatma Betül Sayan Kaya hakkında ev hapsi ve yurt dışına çıkış yasağı şartıyla tahliye kararı verildi.

Sermaye piyasalarında gerçekleştirilen usulsüz işlemlere yönelik başlatılan ve kamuoyunda "fon soruşturması" olarak bilinen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında tutuklu yargılanan eski bakan Fatma Betül Sayan Kaya, adli kontrol tedbirleri uygulanarak serbest bırakıldı. Sağlık gerekçesiyle yapılan itiraz kabul edildi "Sermaye Piyasası Kanunu'na muhalefet" ve "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" suçlamalarıyla 6 Kasım tarihinde tutuklanarak cezaevine gönderilen Kaya'nın avukatı, müvekkilinin sağlık durumunu gerekçe göstererek tutukluluk kararına itiraz etti. İtirazı değerlendiren nöbetçi hakimlik, Kaya'nın tutukluluk halinin sonlandırılmasına hükmetti. Karar doğrultusunda Kaya hakkında "konutu terk etmeme" (ev hapsi) ve "yurt dışına çıkmama" şeklinde adli kontrol tedbirleri uygulanacak. Soruşturma devam ediyor Tahliye kararına rağmen, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın sermaye piyasalarındaki işlemlere ilişkin başlattığı geniş kapsamlı soruşturma çok yönlü olarak sürdürülüyor. AA

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